Διαζύγιο με Τιμούρ: Υπάρχει λόγος που απουσιάζει το «κοινή συναινέσει»

Λιτή ήταν η ανακοίνωση/ενημέρωση της Ανόρθωσης για το διαζύγιο με τον Τιμούρ Κετσπάγια.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση σημειώνονται τα ακόλουθα: «Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Τιμούρ Κετσπάγια και τους συνεργάτες του».

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται λόγος για κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας.

Κι αυτό διότι στη συνάντηση τους οι δύο πλευρές δεν μπήκαν στη διαδικασία να μιλήσουν για τις λεπτομέρειες της έκδοσης του διαζυγίου. Αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Θυμίζουμε ότι ο Τιμούρ Κετσπάγια διατηρούσε συμβόλαιο με την «Κυρία» μέχρι το καλοκαίρι του 2028.