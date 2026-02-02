Ανακοίνωσε διαζύγιο με Κετσπάγια η Ανόρθωση!

Σύντομο ήταν το τρίτο πέρασμα του Τιμούρ Κετσπάγια από τον πάγκο της Ανόρθωσης. Αυτό διήρκησε μόλις τέσσερις πέντε μήνες αν και είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Με μία πολύ λιτή ανακοίνωση, η διοίκηση της «Κυρίας» ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον Γεωργιανό τεχνικό. «Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Τιμούρ Κετσπάγια και τους συνεργάτες του».

Eίχε αναλάβει το κυανόλευκο καράβι στις 7 Σεπτεμβρίου του 2025 και σε αυτό το διάστημα των τεσσάρων μηνών είχε πέντε νίκες, εφτά ισοπαλίες και οκτώ ήττες.