Έρευνα Euroleague από GMs: Παναθηναϊκός στο Final Four, Ναν και Σλούκας οι κορυφαίοι

Δημοσιευτηκε:

Έρευνα Euroleague από GMs: Παναθηναϊκός στο Final Four, Ναν και Σλούκας οι κορυφαίοι

Ο πρώτος γύρος της Euroleague ολοκληρώθηκε και οι General Managers των ομάδων κλήθηκαν να κάνουν τον απολογισμό τους.

Η καθιερωμένη πλέον έρευνα της διοργάνωσης ανέδειξε τους κορυφαίους παίκτες μέχρι τώρα, τα μεγάλα φαβορί για το Final Four και τις ομάδες που μέχρι τώρα έχουν κάνει την έκπληξη.

Την παράσταση κλέβει ο Παναθηναϊκός, που είναι η ομάδα που οι General Managers θεωρούν πως θα είναι σίγουρα στα τελικά της διοργάνωσης στο «T-Center», με τον Κέντρικ Ναν να είναι ο πιο εντυπωσιακός παίκτης και παράλληλα ο πιο clutch, την ίδια στιγμή που ο Κώστας Σλούκας είναι ο μεγαλύτερος ηγέτης.

Αναλυτικά:

-Η μεγάλη έκπληξη της σεζόν: Βαλένθια με ποσοστό 75%

-Οι ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four: 1. Παναθηναϊκός 95%, 2. Φενέρμπαχτσε 85%, 3. Χάποελ Τελ Αβίβ 60%, 4. Ολυμπιακός 50%, Μπαρτσελόνα 50%.

-Rising Star της Euroleague: Σέρχιο Ντε Λαρέα 35%, Σαλιού Νιανγκ 15%

-Χρονιά Breakout: ΜακΚίνλεϊ Ράιτ 20%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%, Τζόρνταν Νουόρα 10%

-Καλύτερος πασέρ: Κώστας Σλούκας 25%, Φακούντο Καμπάτσο 25%

-Παίκτη της Euroleague που θα θέλατε να υπογράψετε: Κέντρικ Ναν 20%, Άλφα Ντιάλο 10%, Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ 10%, Έντι Ταβάρες 10%.

-Η πιο Fun To Watch ομάδα: Βαλένθια 50%

-Ομάδα που δεν νιώθεις άνετα όταν την αντιμετωπίζεις: Βαλένθια 35%, Μονακό 15%.

-Πιο εντυπωσιακός παίκτης: Κέντρικ Ναν 25%, Ναντίρ Ιφί 15%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%

-Καλύτερος αμυντικός: Άλφα Ντιάλο 30%, Έντι Ταβάρες 15%

-Καλύτερος σουτέρ: Αντρέας Ομπστ 50%

-Καλύτερος ηγέτης: Κώστας Σλούκας 40%

-Καλύτερος Clutch παίκτες: Κέντρικ Ναν 40%, Μάικ Τζέιμς 25%

-Καλύτερος προπονητής: Πέδρο Μαρτίνεθ 45%

-MVP της χρονιάς έως τώρα: Ελάιτζα Μπράιαντ 30%, Σάσα Βεζένκοβ 20%, Κέντρικ Ναν 15%

Πηγή: sdna.gr

