Το έκανε... ντέρμπι αλλά νίκησε ο Ολυμπιακός

Το έκανε... ντέρμπι αλλά νίκησε ο Ολυμπιακός

Zορίστηκαν οι ερυθρόλευκοι αλλά βρήκαν τον τρόπο να αποδράσουν από τις Σέρρες.

Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα αλλά έφυγε νικητής με 2-1 από την έδρα του Πανσερραϊκού, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, με σκόρερ τον Ελ Κααμπί ο οποίος επέστρεψε στα γκολ. 

Η πίεση των ερυθρόλευκων ήταν ασφυκτική από το εναρκτήριο σφύριγμα του διαιτητή Πολυχρόνη κι εκδηλώθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με τον Μαρτίνς να κάνει την κάθετη και τον Ελ Κααμπί να σουτάρει πάνω στον Τιναλίνι. Στο 4΄ σουτ του Νασιμέντο έφυγε άουτ, στο 5΄ ο Ουρουγουανός τερματοφύλακας των «λιονταριών» μπλόκαρε στην προσπάθεια του Μαρτίνς, ενώ στο 20΄ απέκρουσε και την κεφαλιά-ψαράκι του Τσικίνιο, μετά από σέντρα του Μπρούνο. Δύο λεπτά αργότερα ο Μαρτίνς απέφυγε με ζογκλερική κίνηση δύο αμυντικούς στη μεγάλη περιοχή του Πανσερραϊκού αλλά έχασε την ισορροπία του τη στιγμή της εκτέλεσης, ενώ οι... υπερωρίες του Τιναλίνι είχαν συνέχεια στο 28΄, σε νέα προσπάθεια του Μαρτίνς.

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών συνεχίστηκε στο 36΄, με τον Μπρούνο να σεντράρει και με τον Αντρέ Λουίς να πλασάρει στην κίνηση λίγο πάνω από το δοκάρι, ενώ στο 45΄+4 ο Τιναλίνι έβγαλε και την κεφαλιά-ψαράκι του Κοστίνια, σε ένα πρώτο ημίχρονο που οι τελικές ήταν 15-0! Στο ημίχρονο ο Μεντιλίμπαρ πέρασε Μουζακίτη και Ροντινέι αντί Σιπιόνι και Κοστίνια για να κάνει την ομάδα του πιο δημιουργική, αλλά το γκολ δεν ερχόταν. Στο 49΄ ο Τιναλίνι αρνήθηκε ξανά το γκολ στον Τσικίνιο, με τον Ολυμπιακό να έχει συνεχώς την μπάλα στα πόδια αλλά όχι ιδέες και καθαρό μυαλό.

Τελικά, τον Γόρδιο δεσμό του γκολ έλυσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Στο 60ό λεπτό ο Ροντινέι σέντραρε εξαιρετικά και ο επερχόμενος Μαροκινός έγραψε με κεφαλιά το 1-0, επιστρέφοντας στο σκοράρισμα μετά από μια περίοδο «αφλογιστίας».

Δέκα λεπτά αργότερα ο πρώτος «γκολεαδόρ» του πρωταθλήματος ξαναχτύπησε! Ο Ολυμπιακός έφυγε στην αντεπίθεση με τον Μαρτίνς από αριστερά να δίνει έτοιμο γκολ στον Αφρικανό επιθετικό, ο οποίος παραλίγο να μπει με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Το σκορ έφερε εφησυχασμό στους φιλοξενούμενους και ο Πανσερραϊκός, μην έχοντας πια να χάσει τίποτα, βγήκε μπροστά και προειδοποίησε κάνοντας δυο τελικές σε δυο λεπτά (80΄ Δοϊρανλής, 81΄ Μπρουκς).

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν έδωσαν σημασία και το πλήρωσαν, καθώς στην τρίτη τελική τους οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Ντε Μάρκο στο 82΄ επιστρέφοντας στο παιχνίδι, ωστόσο στον εναπομείναντα χρόνο δεν άλλαξε τίποτα.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες (46΄ Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (39΄ Δοϊρανλής), Ριέρα (66΄ Σοφιανός), Ίβαν (46΄ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (79΄ Καρέλης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46΄ Ροντινέι), Ρέτσος (80΄ Μπιανκόν), Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (46΄ Μουζακίτης), Νασιμέντο, Αντρέ Λουίζ (75΄ Γιαζιτζί), Τσικίνιο, Μαρτίνς (75΄ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη