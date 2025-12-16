Kαταστροφικό τέταρτο δεκάλεπτο και ήττα από τη Βαλένθια για τον Ολυμπιακό

Οι εκτός έδρας ήττες από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα, ήταν βαριές. Ο Ολυμπιακός γύρισε το βράδυ της Τρίτης (16/12) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με την ελπίδα ότι η αγκαλιά του κόσμου θα τον βοηθήσει να γυρίσει στα θετικά αποτελέσματα, όμως το αποτέλεσμα ήταν ίδιο.

Με μία καταπληκτική τέταρτη περίοδο η Βαλένθια πήρε το ματς (99-92) για την 16η αγωνιστική της EuroLeague, για να προβληματίσει ακόμη περισσότερο τους Πειραιώτες που θα προσπαθήσουν το βράδυ της Παρασκευής (19/12) απέναντι στη Βιλερμπάν να φτιάξουν την ψυχολογία τους.

Στο 8-7 ο Ολυμπιακός (5-3 εντός και 3-4 εκτός έδρας), στο 11-5 η Βαλένθια (7-1 εντός και 4-4 εκτός έδρας) που είχε νικήσει και τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

Ο αγώνας

Με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που είχε πρόβλημα στην άμυνα, πιέστηκε σε όλο το γήπεδο από την Βαλένθια, αλλά είχε καλές συνεργασίες στην επίθεση και αποτελεσματικότητα για το 16-15 στο πέμπτο λεπτό. Οι Ισπανοί είχαν εκπληκτική αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια, ο Ντόρσεϊ μπήκε στο όγδοο λεπτό και με την πρώτη του εκτέλεση έβαλε τρίποντο για το 25-25.

Ντόρσεϊ και Φουρνιέ συνυπήρξαν στις αρχές της δεύτερης και ηγήθηκαν για το 31-25 στο 11′, η διαφορά πήγε μέχρι τους 11 (40-29 στο 14′), όμως εκεί η Βαλένθια εκμεταλλεύθηκε λάθη των γηπεδούχων και με ένα σερί 0-8 έφερε το ματς στην κατοχή πριν πάρει και το προβάδισμα. Το 47-49 του ημιχρόνου έβαζε πίεση στον Ολυμπιακό, που έπρεπε να βελτιώσει τις επιστροφές του και να προσέξει περισσότερο το αμυντικό ριμπάουντ.

Το β’ μέρος άνοιξε με τρίποντα του Γουόκαπ από τις γωνίες (53-49 στο 21′), ο Παπανικολάου έβαλε άλλο ένα για το +7 και το σερί του Ολυμπιακού έφτασε στο 12-0 όταν ο Γουόκαπ σκόραρε και γκολ-φάουλ για το 59-49. Οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο σε όλο το δεκάλεπτο, ο Νιλικίνα έβαλε τρίποντο για το 76-65 και στο 30′ η Βαλένθια καταλάβαινε ότι είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια που όμως δεν ήταν αρκετή απέναντι σε έναν καλά προετοιμασμένο αντίπαλο.

Κι εκεί που όλα έδειχναν ευχάριστα για τον Ολυμπιακό, η Βαλένθια απάντησε με επί μέρους 6-19 σε πέντε λεπτά (82-86), αυτό το επί μέρους έφτασε στο 6-23 (82-90 στο 36′) και εκεί όλα τελείωσαν, με την καλύτερη ομάδα της βραδιάς να παίρνει το αποτέλεσμα δίκαια και με εντυπωσιακό τρόπο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ, Καρντούμ, Μπάλακ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 17η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν (19/12 στις 21:15), ενώ η Βαλένθια θα παίξει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Pais Arena στην Ιερουσαλήμ (18/12 στις 21:05).

