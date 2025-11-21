«Θα παίζουμε 4-3-3 μέχρι θανάτου»: Ο Ντι Μαρία θέλει να χτίσει προπονητικό τιμ με τον Παρέδες μόλις αποσυρθούν!

Οι Άνχελ Ντι Μαρία και Λεάντρο Παρέδες αποτέλεσαν καθοριστικοί πυλώνες της χρυσής εποχής της εθνικής Αργεντινής, κατακτώντας μέσα σε μια τριετία το Παγκόσμιο Κύπελλο (2022) και δύο Κόπα Αμέρικα (2021, 2024).

Διατηρούν εξαιρετική φιλία και αυτή την περίοδο αμφότεροι αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, ο Ντι Μαρία με τη φανέλα της Ροζάριο Σεντράλ και ο 31χρονος χαφ με εκείνη της Μπόκα Τζούνιορς.

Μάλιστα, οι δυο τους επιθυμούν να συνεργαστούν και όταν αποφασίζουν να κρεμάσουν τα παπούτσια τους, χτίζοντας προπονητικό τιμ! «Εργάζομαι για τη δημιουργία προπονητικού επιτελείου με τον Λεάντρο Παρέδες. Παρακολουθώ το μάθημα προπονητικής για να πάρω την άδεια. Οι ομάδες μας θα παίζουν 4-3-3 μέχρι... θανάτου.

Ο Λεάντρο κι εγώ το έχουμε ήδη συζητήσει. Μετά τη συνταξιοδότησή μας, θέλουμε να προπονήσουμε τη Ροζάριο Σεντράλ και την Μπόκα Τζούνιορς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντι Μαρία.

