Επέστρεψε από το 0-2 και ξέσπασε με εξάρα στη Φράιμπουργκ η Μπάγερν!

Παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τη Φράιμπουργκ, η Μπάγερν Μονάχου βρήκε την ανατροπή και πήρε την εμφαική νίκη με 6-2. Νέα αυτοκτονία για την Ντόρτμουντ, η οποία έμεινε στο 3-3 με την Στουτγκάρδη.

Αγχώθηκε, αλλά τελικά πανηγύρισε άνετη νίκη κόντρα στη Φράιμπουργκ η Μπάγερν Μονάχου!

Παρότι είδαν την αντίπαλό τους να προηγείται με 2-0 μέσα στην «Allianz Arena», οι Βαυαροί δεν πτοήθηκαν, ισοφάρισαν πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και κυριάρχησαν στο δεύτερο, επικρατώντας με το εμφατικό 6-2!Έτσι, η Μπάγερν επέστρεψε στα τρίποντα μετά από την ισοπαλία που έφερε στην έδρα της Ουνιόν πριν από τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, συνεχίζοντας ακάθεκτη στην κορυφή της Bundesliga!

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν την ομάδα του Κομπανί, παίρνοντας το προβάδισμα με 2-0 στο 17’, μετά από δύο γκολ που ξεκίνησαν από εκτελέσεις κόρνερ. Στο 12’ ο Σουζούκι έκανε το 0-1 και στο 17’ ο Μανζαμπί έκανε το 0-2, με την Μπάγερν να ισοφαρίζει πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τέρματα των Καρλ (22’) και Ολίσε (45’+2’).

Κυρίαρχοι στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης οι Βαυαροί, έκαναν την ανατροπή στο 55’ με γκολ του Ουπαμεκανό, ενώ οι Κέιν (60’), Τζάκσον (78’) και Ολίσε (84’), έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των πρωταθλητών!

Παρασκευή, 21/11

Μάιντς – Χόφενχαϊμ 1-1

(76' Ντα Κόστα - 9' αυτ. Όλσεν)

Σάββατο, 22/11

Μπάγερν Μονάχου – Φράιμπουργκ 6-2

(22’ Καρλ, 45’+2’, 85’ Ολίσε, 55’ Ουπαμεκανό, 60’ Κέιν, 78’ Τζάκσον – 12’ Σουζούκι, 17’ Μανζαμπί)

Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη 3-3

(34’ πεν. Τσαν, 41’ Μπέιερ, 89’ Αντεγέμι – 47’, 71’, 90’+1’ Ουντάβ)

Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν 1-3

(58’ Βαβρο – 9’ Χόφμαν, 25’ Ταπσόμπα,33’ Τίλμαν)

Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο 1-0

(76’ Κάντε)

Χάιντενχαϊμ – Γκλάντμπαχ 0-3

(45’+1’ Ντικς, 55’ Ταμπάκοβιτς, 76’ Ματσίνο)

Κολωνία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή, 23/11

Λειψία – Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι – Ουνιόν Βερολίνου (18:30)

sport-fm.gr

 

