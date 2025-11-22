Συγκίνηση στη Βαρκελώνη: Η Μπαρτσελόνα ξανά στο «Καμπ Νου» μετά από 909 μέρες

Μεγάλη μέρα για την Μπαρτσελόνα, η οποία αγωνίστηκε ξανά στο ιστορικό Καμπ Νου, το οποίο άνοιξε τις πύλες του μετά από 909 ημέρες ανακαίνισης, για την αναμέτρηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η επιστροφή των Καταλανών είναι φορτισμένη συναισθηματικά καθώς πάνω από 45.000 φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα δίνουν το «παρών» στο ένα πέταλο καθώς και στις δυο κεντρικές εξέδρες, μιας και οι εργασίες συνεχίζονται μόνο στο ένα πέταλο του γήπεδου.

Οι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα αυτά τα δυο χρόνια στήριζαν την ομάδα στο γειτονικό Μονζουίκ αλλά τώρα επιστρέφουν ξανά στο Καμπ Νου, όπου οι Καταλανοί έχουν γνωρίσει στιγμές δόξας.

Ο Χάνσι Φλικ και πολλοί παίκτες της ομάδας, όπως οι Ζοάν Γκαρθία, Πάου Κουμπαρσί, Μαρτίν Κασάδο, Μπερνάλ, Φερμίν Λόπες, Ντάνι Όλμο ή Ρούνι Μπαρντατζί ζουν επίσης μια δική τους ξεχωριστή στιγμή, καθώς θα έχουν την πρώτη τους εμπειρία σε επίσημο αγώνα στο Καμπ Νου.

«Παίξαμε σε ένα γήπεδο που δεν ήταν δικό μας. Το Μοντζουίκ ήταν καλό, αλλά δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Το Καμπ Νου θα είναι μεγάλη βοήθεια για όσα έρχονται», δήλωσε ο Λαμίν Γιαμάλ. Μιλώντας για τον νεαρό εξτρέμ, αυτό θα είναι μόλις το δεύτερο του ματς στο... σπίτι των νταμπλούχων Ισπανίας, έχοντας αγωνιστεί για επτά λεπτά στις 29 Απριλίου του 2023, στην νίκη της ομάδας του με 4-0 επί της Ρεάλ Μπέτις.

