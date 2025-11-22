Πέρασε με τριάρα από το Άνφιλντ και βύθισε τη θλιβερή Λίβερπουλ η Νότιγχαμ Φόρεστ!
Τεράστια εκτός έδρας νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που πάτησε με 3-0 τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ. Στην τετράδα της βαθμολογίας της Premier League ανέβηκαν οι εντυπωσιακές Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον.
Έκλεισε το σπίτι της Λίβερπουλ η Νότιγχαμ Φόρεστ! Η ομάδα του Σον Ντάις έκανε... παρέλαση στο Άνφιλντ, επικράτησε 3-0 των «κόκκινων» και τους έριξε στην ενδέκατη θέση της βαθμολογίας της Premier League, βγαίνοντας παράλληλα από την επικίνδυνη ζώνη.
Ο Μουρίγιο άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 33’, με τον Ζεσούς να έχει ακυρωθέν γκολ δύο λεπτά αργότερα και εντέλει τους Σαβόνα (46’) και Γκιμπς-Γουάιτ (78’) να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα στο δεύτερο μέρος.Αυτή ήταν η έκτη ήττα σε δώδεκα αγωνιστικές για τη Λίβερπουλ στο φετινό πρωτάθλημα, με τους πρωταθλητές να μένουν στο -8 από την κορυφή με ματς περισσότερο...
Από εκεί και πέρα, η Μπράιτον επήρε σπουδαία νίκη, 2-1 (71’ Γουέλμπεκ, 84’ Χίνσελγουντ - 29’ πέν. Τιάγκο) με ανατροπή ενάντια στην Μπρέντφορντ, που έχασε πέναλτι στις καθυστερήσεις, ενώ η Κρίσταλ Πάλας επιβλήθηκε 2-0 (63’ Μουνιός, 69’ Πίνο) της Γουλς εκτός έδρας.
Πλέον, τόσο οι «γλάροι» όσο και οι «αετοί» βρίσκονται στην πρώτη τετράδα, την ώρα που οι «λύκοι» παραμένουν τελευταίοι μόλις με δύο βαθμούς και στο -9 από τη σωτηρία...
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο 22/11
Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2
(37' Nέτο, 88' Φερνάντες)
Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2
(69’ πέν. Τάβερνιερ, 81’ Ουνάλ - 11’, 35’ Γουίλσον)
Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1
(71’ Γουέλμπεκ, 84’ Χίνσελγουντ - 29’ πέν. Τιάγκο)
Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0
(84’ Χιμένες)
Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3
(33’ Μουρίγιο, 46’ Σαβόνα, 78’ Γκιμπς-Γουάιτ)
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2
(63’ Μουνιός, 69’ Πίνο)
Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)
Κυριακή 23/11Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)
Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)
Δευτέρα 24/11Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)
Η επόμενη (13η) αγωνιστική:Σάββατο 29/11Μπρέντφορντ-Μπέρνλι (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς (17:00)
Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ (17:00)
Έβερτον-Νιουκάστλ (19:30)
Τότεναμ-Φούλαμ (22:00)
Κυριακή 30/11Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16:05)
Άστον Βίλα-Γουλβς (16:05)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον (16:05)
Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ (16:05)
Τσέλσι-Άρσεναλ (18:30)
sport-fm.gr