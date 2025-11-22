ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασε με τριάρα από το Άνφιλντ και βύθισε τη θλιβερή Λίβερπουλ η Νότιγχαμ Φόρεστ!

Τεράστια εκτός έδρας νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που πάτησε με 3-0 τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ. Στην τετράδα της βαθμολογίας της Premier League ανέβηκαν οι εντυπωσιακές Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον.

Έκλεισε το σπίτι της Λίβερπουλ η Νότιγχαμ Φόρεστ! Η ομάδα του Σον Ντάις έκανε... παρέλαση στο Άνφιλντ, επικράτησε 3-0 των «κόκκινων» και τους έριξε στην ενδέκατη θέση της βαθμολογίας της Premier League, βγαίνοντας παράλληλα από την επικίνδυνη ζώνη.

Ο Μουρίγιο άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 33’, με τον Ζεσούς να έχει ακυρωθέν γκολ δύο λεπτά αργότερα και εντέλει τους Σαβόνα (46’) και Γκιμπς-Γουάιτ (78’) να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα στο δεύτερο μέρος.Αυτή ήταν η έκτη ήττα σε δώδεκα αγωνιστικές για τη Λίβερπουλ στο φετινό πρωτάθλημα, με τους πρωταθλητές να μένουν στο -8 από την κορυφή με ματς περισσότερο...

Από εκεί και πέρα, η Μπράιτον επήρε σπουδαία νίκη, 2-1 (71’ Γουέλμπεκ, 84’ Χίνσελγουντ - 29’ πέν. Τιάγκο) με ανατροπή ενάντια στην Μπρέντφορντ, που έχασε πέναλτι στις καθυστερήσεις, ενώ η Κρίσταλ Πάλας επιβλήθηκε 2-0 (63’ Μουνιός, 69’ Πίνο) της Γουλς εκτός έδρας.

Πλέον, τόσο οι «γλάροι» όσο και οι «αετοί» βρίσκονται στην πρώτη τετράδα, την ώρα που οι «λύκοι» παραμένουν τελευταίοι μόλις με δύο βαθμούς και στο -9 από τη σωτηρία...

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22/11

Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2

(37' Nέτο, 88' Φερνάντες)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2

(69’ πέν. Τάβερνιερ, 81’ Ουνάλ - 11’, 35’ Γουίλσον)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1

(71’ Γουέλμπεκ, 84’ Χίνσελγουντ - 29’ πέν. Τιάγκο)

Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0

(84’ Χιμένες)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3

(33’ Μουρίγιο, 46’ Σαβόνα, 78’ Γκιμπς-Γουάιτ)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2

(63’ Μουνιός, 69’ Πίνο)

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 23/11Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 24/11Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)

Η επόμενη (13η) αγωνιστική:Σάββατο 29/11Μπρέντφορντ-Μπέρνλι (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς (17:00)

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ (17:00)

Έβερτον-Νιουκάστλ (19:30)

Τότεναμ-Φούλαμ (22:00)

Κυριακή 30/11Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16:05)

Άστον Βίλα-Γουλβς (16:05)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον (16:05)

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ (16:05)

Τσέλσι-Άρσεναλ (18:30)

