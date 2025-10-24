ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για Παναθηναϊκό & Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η δράση στην Ευρωλίγκα συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και η Stoiximan προσφέρει Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος για τις αποψινές εκτός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού Πειραιώς, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Πρώτος στη «μάχη» ρίχνεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στις 21:00 αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.87 στη νίκη των Ιταλών, 10.75 για την ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και 1.50 στην επικράτηση του «τριφυλλιού». Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να καταγράψει ο Juancho Hernangomez από 9 ριμπάουντ και άνω προσφέρεται στα 3.00. Παράλληλα, στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να πετύχει ο Kendrikk Nunn από 22 πόντους και άνω και ο Cedi Osman από 15 πόντους και άνω δίνεται στα 4.60, ενώ ο συνδυασμός να έχει ο Nunn από 3 εύστοχα τρίποντα και άνω και ο Osman από 2 εύστοχα τρίποντα και άνω αποτιμάται στα 3.95.

Λίγο αργότερα, στις 21:45, ο Ολυμπιακός Πειραιώς δοκιμάζεται στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.70 στη νίκη των Γερμανών, 10.50 για την ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και 1.55 στην επικράτηση των «ερυθρολεύκων». Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να έχει ο Sasha Vezenkov άθροισμα πόντων, ριμπάουντ και ασίστ από 36 και άνω δίνεται στα 3.20, το να καταγράψει ο Nikola Milutinov από 10 ριμπάουντ και άνω προσφέρεται στα 2.80, ενώ το να πετύχει ο Andreas Obst από 15 πόντους και άνω αποτιμάται στα 2.87. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να έχει ο Vezenkov από 2 εύστοχα τρίποντα και άνω και ο Evan Fournier από 3 εύστοχα τρίποντα και άνω δίνεται στα 4.90, ενώ ο συνδυασμός να σημειώσει ο Vezenkov από 23 πόντους και άνω και ο Fournier από 14 πόντους και άνω προσφέρεται στα 4.60.

