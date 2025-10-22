ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεύτερη στροφή στους ομίλους του FIBA Europe Cup

Δεύτερη στροφή στους ομίλους του FIBA Europe Cup

Και οι τρεις κυπριακές ομάδες αγωνίζονται εντός έδρας

Με τους τρεις εκπροσώπους της κυπριακής καλαθοσφαίρισης να αγωνίζονται εντός έδρας, για τη δεύτερη αγωνιστική, συνεχίζεται η δράση στους ομίλους του FIBA Europe Cup, στους οποίους συμμετέχουν η Ανόρθωση, η Πετρολίνα ΑΕΚ και ο Κεραυνός. Οι αγώνες και των τριών ομάδων μας θα γίνουν την Τετάρτη (22/10) με ώρα έναρξης στις 19:00.

H Aνόρθωση μετά τη νίκη της στην πρεμιέρα του όγδοου ομίλου, εκτός έδρας επί της Μπάκεν Μπέαρς (94-102) θα επιδιώξει να κάνει το δύο στα δύο φιλοξενώντας στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» την Ζαραγόσα, η οποία επίσης ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία της (σ.σ. κέρδισε 97-82 την Σομπατέλι.

Στο «Κίτιον» η Πετρολίνα ΑΕΚ δίνει τον δεύτερο αγώνα της, στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου, φιλοξενώνοντας την τουρκική Αλιάγκα Πέτκιμσπορ. Οι «κιτρινοπράσινοι» της προέρχονται από εκτός έδρας ήττα στην πρεμιέρα από την Οραντέα στη Ρουμανία (89-75), ενώ η αντίπαλό της έκανε αρχή με νίκη 85-74 επί της CSM Κορόνας.

Το πρώτο ροζ φύλλο θα επιδιώξει και ο Κεραυνός που, μετά την ήττα (82-68) από την Πριέβιντζα στη Σλοβακία, θα αντιμετωπίσει στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας»  την Τσεντεβίτα Τζούνιορ από την Κροατία, που στην έναρξη των ομίλων κέρδισε εντός έδρας με 94-76 την Πέλιστερ. 

Αναλυτικά τα πρόγραμμα για τις τρεις κυπριακές ομάδες:

 

To πρόγραμμα της Πετρολίνα ΑΕΚ

Οραντέα – Πετρολίνα ΑΕΚ 89-75

Πετρολίνα ΑΕΚ – Αλιάγκα Πέτκιμσπορ 22/10, 19:00

Πετρολίνα ΑΕΚ – CSM Κορόνα 29/10, 19:00

Πετρολίνα ΑΕΚ – Οραντέα 05/11, 19:00

Αλιάγκα Πέτκιμσπορ – Πετρολίνα ΑΕΚ 12/11, 18:00

CSM Κορόνα – Πετρολίνα ΑΕΚ 19/11, 19:00

 

Το πρόγραμμα του Κεραυνού

Πριέβιντζα – Κεραυνός 82-68

Kεραυνός – Τσεντεβίτα Τζούνιορ 22/10, 19:00

Kεραυνός – Πέλιστερ 29/10, 19:00

Κεραυνός – Πριέβιντζα 05/11, 19:00

Τσεντεβίτα Τζούνιορ – Kεραυνός 12/11, 20:00

Πέλιστερ – Kεραυνός 19/11, –

 

Το πρόγραμμα της Ανόρθωσης

Μπάκεν Μπέαρς – Ανόρθωση 94-102

Ανόρθωση – Ζαραγόσα 22/10, 19:00

Σομπατέλι – Ανόρθωση 29/10, 19:00

Ανόρθωση – Μπάκεν Μπέαρς 05/11, 19:00

Ζαραγόσα – Ανόρθωση 12/11, 21:00

Ανόρθωση – Σομπατέλι 19/11, 19:00

