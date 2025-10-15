ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντόρσεϊ: «Να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, η Μακάμπι θα είναι πεινασμένη»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποκάλυψε τη συνταγή της επιτυχίας του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι, εκτίμησε ότι είναι καλό που το ματς έρχεται αμέσως μετά την ήττα από την Εφές και αποθέωσε τον Κώστα Παπανικολάου.

Να είναι εξίσου καλός σε όλο το ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ οφείλει ο Ολυμπιακός, αν θέλει να φύγει από το Βελιγράδι με το ροζ φύλλο αγώνα, στο αυριανό ματς (22:00), τόνισε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Μιλώντας πριν την αναχώρηση της αποστολής των «ερυθρόλευκων» για την Σερβία στους εκπροσώπους του Τύπου, ο ομογενής γκαρντ προειδοποίησε για το κίνητρο των Ισραηλινών και… έβγαλε το καπέλο στον Κώστα Παπανικολάου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόρσεϊ:

Για το τι σκέφτεται: «Στο μυαλό μου έχω το επόμενο παιχνίδι. Είναι καλό που έχουμε λιγότερες από 48 ώρες για να μην σκεφτούμε παραπάνω την ήττα και να αντιδράσουμε. Θα είναι μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι, έχασαν κι αυτοί. Θα είναι πεινασμένοι και θα πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από το τελευταίο παιχνίδι. Είναι καλό να έχεις άμεση αντίδραση μετά από τέτοιες ήττες».

Για την ξεκούρασή του: «Απλά κοιμάσαι και ξεκουράζεσαι όσο περισσότερο μπορείς. Το σώμα μου χτίστηκε γι’ αυτό. Το συνηθίζω, μου αρέσει κατά κάποιο τρόπο να έχω τον ρυθμό του αγώνα. Πρέπει να παλέψεις με την κούραση, είναι στην ζωή. Αυτό κάνουμε από παιδιά και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στο πρόγραμμα».Για τα πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν που θυμίζει ΝΒΑ: «Κατά τη διάρκεια της σεζόν μου αρέσουν τα τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Η σεζόν θα έπρεπε να τελειώνει νωρίτερα. Τελειώνει η σεζόν αρχές Ιουνίου συνήθως αλλά θα έπρεπε να τελειώνει νωρίτερα γιατί το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Ελπίζουμε να τελειώσει η σεζόν νωρίτερα φέτος για να ξεκουραστούμε».

Για το τι θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να κερδίσει στο Βελιγράδι: «Να κάνουμε δύο καλά ημίχρονα. Εγώ και οι συμπαίκτες μου θα πρέπει να το κάνουμε αυτό σε κάθε παιχνίδι. Θα δούμε βίντεο και θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα στο παιχνίδι με την Μακάμπι. Στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι καλύτερα, συμπεριλαμβανομένου και εμού».

Για το πόσο γρήγορα μπορούν να αφήσουν πίσω το παιχνίδι με την Εφές: «Πολύ γρήγορα. Για εμένα πνευματικά είναι παίζεις ένα παιχνίδι αμέσως μετά για να εστιάσεις σε αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν ανησυχώ για το παιχνίδι που προηγήθηκε και τα λάθη. Πνευματικά είναι καλύτερο να έχεις ένα παιχνίδι τόσο γρήγορα».

Για τον Κώστα Παπανικολάου: «Του εύχομαι να είναι υγιής. Είναι θρύλος για αυτή την ομάδα και είναι πολύ σημαντικός για την παρουσία μου στον Ολυμπιακό. Μόνο σεβασμός για τέτοιους ανθρώπους που θυσιάζουν το σώμα τους για την ομάδα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόνο σεβασμός σ' εκείνον».

Πηγή: sport-fm.gr

 

