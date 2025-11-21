Ολυμπιακός: Επέστρεψαν Έσε και Γκαρθία για Ατρόμητο
Με γεμάτο οπλοστάσιο περιμένει ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Χωρίς ουσιαστικά προβλήματα οι Ερυθρόλευκοι στην επιστροφή τους στη δράση μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει ξανά στους Γκαρθία και Έσε που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους, αλλά και τον Μάντσα που εξέτισε την ποινή του. Νοκ άουτ έχει τεθεί ο Πασχαλάκης.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό (22/11) αγώνα με τον Ατρόμητο:
