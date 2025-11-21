ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αλήθεια για την κόντρα Μανέ-Σαλάχ στη Λίβερπουλ: Ο Σενεγαλέζος ξεκαθάρισε τι πραγματικά συνέβη

Η αλήθεια για την κόντρα Μανέ-Σαλάχ στη Λίβερπουλ: Ο Σενεγαλέζος ξεκαθάρισε τι πραγματικά συνέβη

Ο Μανέ μιλά για πρώτη φορά για τη φάση με τον Σαλάχ κόντρα στην Μπέρνλι που τον εξόργισε, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά συνέβη.

Ο Σαντιό Μανέ άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για πρώτη φορά τόσο καθαρά για το πολυσυζητημένο επεισόδιο με τον Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ, ένα στιγμιότυπο που είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση όταν συνέβη

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός, πλέον στην Αλ Νασρ, αποκάλυψε μέσω του podcast «After Hours» τι πραγματικά τον είχε εξοργίσει εκείνη την ημέρα και πώς τελικά λύθηκε η παρεξήγηση μεταξύ των δύο σταρ.

Το περιστατικό συνέβη τη σεζόν 2019-20, στη χρονιά που η Λίβερπουλ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Στο παιχνίδι με την Μπέρνλι, ο Σαλάχ επέλεξε να σουτάρει αντί να δώσει πάσα στον ολομόναχο Μανέ στα αριστερά. Στη συνέχεια της φάσης ο Ρομπέρτο Φιρμίνο σκόραρε, όμως ο Μανέ ήταν ήδη «φορτισμένος».

«Όταν ξαναείδα τη φάση και είδα την αντίδρασή του, τρελάθηκα. Για αυτό ήμουν τόσο θυμωμένος», παραδέχτηκε ο ίδιος. Με το τελικό σφύριγμα, ο Μανέ κατευθύνθηκε φανερά εκνευρισμένος προς τα αποδυτήρια, εικόνα που είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως την επόμενη μέρα ο Σαλάχ πήγε μόνος του να του μιλήσει: «Ήρθε και μου είπε “Μπορούμε να μιλήσουμε;”. Δεν ήξερε πώς να ξεκινήσει. Μου εξήγησε ότι πραγματικά δεν με είδε εκείνη τη στιγμή. Μου είπε: “Αν σε είχα δει, θα σου την έδινα. Απλώς ήθελα να σουτάρω”».

Ο Μανέ τόνισε πως η κουβέντα αποφόρτισε άμεσα την κατάσταση: «Μετά από αυτό όλα ήταν καλά. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα μεταξύ μας»,, ξεκαθαρίζοντας οριστικά πως το περίφημο «ξέσπασμα» δεν άφησε καμία σκιά στη σχέση του με τον Σαλάχ. Ήταν απλώς μια έντονη στιγμή ανάμεσα σε δύο παίκτες με τεράστια θέληση για νίκη.

