Ευκαιρία να μπει στο... κόλπο

Ο Απόλλωνας έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την κορυφή, αν καταφέρει να κερδίσει την Ομόνοια την Κυριακή στη Λεμεσό. Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή, με την έκτη νίκη στο πρωτάθλημα, θα εκμεταλλευτεί το μομέντουμ αλλά και θα επωφεληθεί από τα αποτελέσματα στα άλλα ντέρμπι της αγωνιστικής, καθώς η Πάφος αντιμετωπίζει τον Άρη, ενώ ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί την ΑΕΛ. Είναι μία πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν να καλύψει χαμένο έδαφος και να μπει ξανά δυναμικό στο κόλπο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Πέδρο Μάρκες θα λείψει οριστικά και θα κάνει αγώνα δρόμου για να βρίσκεται στο επόμενο κρίσιμο ματς με την ΑΕΛ. Οι Μαλεκκίδης, Γκασπάρ και Βεϊσμπέκ βρίσκονται υπό παρακολούθηση από το ιατρικό τιμ, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής τους μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο Ζαχαρίας Άδωνης θα παραμείνει εκτός, ενώ ο Ντουοντού επιστρέφει στη διάθεση του προπονητή του καθώς ήταν τιμωρημένος και κτυπά και την πόρτα της ενδεκάδας.

Στο «Αλφαμέγα», πάνω από 5.500 φίλοι του Απόλλωνα αναμένεται να δημιουργήσουν δυναμική ατμόσφαιρα και να δώσουν ώθηση στην ομάδα τους για το πολυπόθητο τρίποντο.