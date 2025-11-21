ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παραμένει εκτός ο Μαέ - Φουλ Κουλιμπαλί και Άιτινγκ!

Παραμένει εκτός ο Μαέ - Φουλ Κουλιμπαλί και Άιτινγκ!

Νεότερο προκύπτει με την κατάσταση του Ράιαν Μαέ ενόψει του ντέρμπι της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα»

Ο Μαροκινός φορ παραμένει εκτός προπόνησης αφού ταλαιπωρείται από ίωση και πλέον υπάρχει αναμονή ενόψει της τελευταίας προπόνησης (22/11) όπου μετά το τέλος της θα ανακοινωθεί και η αποστολή.

Όσον αφορά τους Κουλιμπαλί και Άιτινγκ, αφμότεροι προπονούνται κανονικά και είναι θέμα αγωνιστικής ετοιμότητας το αν θα βρίσκονται ή ακόμα και να αγωνιστούν στο ντέρμπι. 

Διαβαστε ακομη