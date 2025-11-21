ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέντε προτάσεις για τον Βλάχοβιτς

Πέντε από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν στα πλάνα τους για τον Ιανουάριο ή για επόμενο καλοκαίρι τον Ντούσαν Βλάχοβιτς της Γιουβέντους, θέλοντας να ενισχύσουν την επιθετική γραμμή τους και ήδη έχουν προσεγγίσει τον μάνατζερ του.

Ο Σέρβος διεθνής φορ μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι και ήδη η Μπάγερν Μονάχου, η Τότεναμ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα έχουν προσεγγίσει τον μάνατζερ του, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Η ομάδα της Βαρκελώνης εξετάζει την περίπτωση του για να καλύψει το κενό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη, ενώ στο Μόναχο θέλουν να είναι έτοιμοι αν τελικά αποφασίσει ο Χάρι Κέιν στο τέλος της σεζόν να φύγει από την Μπουντεσλίγκα. Η διοίκηση των «μπιανκονέρι» ήθελε αρχικά να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Βλάχοβιτς, αλλά ο διεθνής επιθετικός απάντησε αρνητικά στην πρόταση για διετή επέκταση του, καθώς δεν ικανοποιήθηκε από τα χρήματα που προσφέρθηκαν για να βάλει την υπογραφή του.

Ο διεθνής επιθετικός ζητά «ακατέβατα» 12 εκατ. ευρώ το χρόνο, «καθαρά», για να υπογράψει το νέο συμβόλαιο, ενώ η διοίκηση του έχει προτείνει αύξηση των αποδοχών του από τα πέντε, που λαμβάνει τώρα, στα επτά εκατ. ευρώ. Ο Βλάχοβιτς έχει προτάσεις και από τη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη και εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του.

sdna.gr 

 

 

Διαβαστε ακομη