Αγχώθηκε αλλά κέρδισε ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στη Λεωφόρο με τα δύο γκολ των Ντέσερς και Μπακασέτα σε 17 λεπτά, αλλά για να πάρει το τρίποντο και τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Βόλο χρειάστηκε τη μεγάλη διπλή απόκρουση του Λαφόν στο πέναλτι του Λάμπρου για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Φανταστικό παιχνίδι από τον Νιγηριανό που πέτυχε γκολ και κέρδισε το πέναλτι για τους πράσινους, οι οποίοι πήραν τρεις σημαντικούς βαθμούς και παράλληλα, έβαλαν τέλος στο σερί εκτός έδρας νικών της ομάδας της Μαγνησίας.

Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Παναθηναϊκός, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα με ένα φοβερό σουτ του Ντέσερς άνοιξε το σκορ.

Ο Νιγηριανός που επέστρεψε στην ενδεκάδα των πράσινων, πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή μετά την πίεση των συμπαικτών του, μπήκε στην περιοχή και με ένα δυνατό σουτ νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-0.

Στο 20′ μάλιστα, ο σκόρερ των πράσινων κέρδισε πέναλτι αφού ανατράπηκε από τους Τριανταφύλλου και Χέρμανσον. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και από τα 11 βήματα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και στο 28′ ο Μπακασέτας βρήκε με ωραία μπαλιά τον Ντέσερς στην περιοχή, αλλά το σουτ του Νιγηριανού πέρασε πάνω από την εστία του Σιαμπάνη.

Στο 31′ ο Μπακασέτας εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, με τον Ντέσερς να κάνει την κεφαλιά προς τα πίσω και την μπάλα να καταλήξει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Οι πράσινοι έχασαν νέα ευκαιρία για το 3-0 στο 40′, όταν ο Καλάμπρια έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, αλλά ο Φορτούνα πρόλαβε να διώξει σχεδόν στη γραμμή, πριν πάρει την μπάλα ο Ντέσερς.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους όμως, ο Βόλος μείωσε και ξαναμπήκε στο ματς, βρίσκοντας γκολ από στημένη φάση και στην πρώτη τελική που είχε στην εστία.

Ο Κόμπα ξαναέβαλε στο ματς τον Βόλο, αλλά ο Λαφόν χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό

Συγκεκριμένα, ο Χουάνπι εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Κόμπα μετά από προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού να απομακρύνουν, κι εκείνος με συρτό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-1 στο 45+1′.

Το δεύτερο μέρος δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, με τον Κώτσιρα να κάνει πέναλτι στον Λάμπρο. Ο Έλληνας επιθετικός εκτέλεσε από την άσπρη βούλα, όμως ο φοβερός Λαφόν απέκρουσε αρχικά, το πέναλτι και σε δεύτερο χρόνο σταμάτησε και το σουτ του Φορτούνα, που πήρε το ριμπάουντ, κρατώντας το προβάδισμα για την ομάδα του.

Στο 70′ η εκτέλεση φάουλ του Πίντσι ήταν καλή, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Λαφόν, ενώ και το σουτ του Χουάνπι στο 90+1′ κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των πράσινων.

Οι Θεσσαλοί δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, με το 2-1 να μένει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης στη Λεωφόρο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας (76′ Γέντβαϊ), Σιώπης (90+4′ Νίκας), Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ (76′ Τζούριτσιτς), Ζαρουρί, Ντέσερς (70′ Πάντοβιτς)

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Μύγας (56′ Τασιούρας), Χέρμανσον, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Χουάνπι, Κόμπα (68′ Μπουζούκης), Τζόκα (75′ Ασεχνούν), Λάμπρου, Μακνί (56′ Πίντσι)

