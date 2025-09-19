ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική για το γλέντι!

Απο το… viral video στη Θεσσαλονίκη για την αφοσίωση του στην εθνική ομάδα, στο ποσό των 100.000 ευρώ που φέρεται να ζήτησε για το γλέντι της μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket! Ναι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου, έγινε viral στα social media η ιδιαίτερη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού στην πρόκριση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ στους ημιτελικούς του Eurobasket. Διέκοψε τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη ο γνωστός καλλιτέχνης, γύρισε προς μια οθόνη που έδειχνε τα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς με τη Λιθουανία και έμεινε ακίνητος προς αυτήν ως το φινάλε.

«Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» αναφώνησε προς το πλήθος όταν τελείωσαν όλα. Και φυσικά αποθεώθηκε από το κοινό για την αφοσίωση του στην επίσημη αγαπημένη.

Φαίνεται όμως πως ο πετυχημένος τραγουδιστής είναι του δόγματος… άλλο η φιλία, άλλο η δουλειά. Διότι μετά την ολοκληρωτική επιτυχία της εθνικής μας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Eurobasket, ο δρόμος του συναντήθηκε μαζί της. Και εκεί ο τρόπος του ήταν διαφορετικός.

Η Εθνική ομάδα, ο Σπανούλης, ο Γιάννης και τα άλλα παιδιά έψαχναν νυχτερινό κέντρο προκειμένου να διασκεδάσει μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τηλεοπτική εκπομπή ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε 100.000 ευρώ προκειμένου να τραγουδήσει στο γλέντι των διεθνών. Την είδηση έδωσε την Πέμπτη (18/9) η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή «Happy Day» σε ρεπορτάζ της σχετικά με το πώς γιόρτασε η Εθνική Ελλάδας μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στη Ρίγα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης με τον οποίον επικοινώνησαν οι άνθρωποι της «Γαλανόλευκης» ώστε να γιορτάσουν στο μαγαζί όπου εμφανίζεται αυτή την περίοδο την επιτυχία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Πάντα σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο γνωστός τραγουδιστής φέρεται να αξίωσε το ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ ως προσωπική αμοιβή και λειτουργικά κόστη προκειμένου να δεχθεί να ανοίξει το νυχτερινό κέντρο για μια ειδική prive εμφάνιση όπως αυτή που είδαμε στο πάρτι της Εθνικής.

Εν τέλει λόγω του υψηλού ποσού που αξίωσε ο Αργυρός οι άνθρωποι της Εθνικής στράφηκαν σε άλλους καλλιτέχνες και νυχτερινά κέντρα. Συγκεκριμένα απευθύνθηκαν σε αντίπαλο όμιλο, του οποίου ο επικεφαλής κ. Γιγουρτάκης διέθεσε το Posidonio με τον τραγουδιστή Θοδωρή Φέρρη αφιλοκερδώς, αξιώνοντας μόνο τα λειτουργικά κόστη του προσωπικού της βραδιάς.

Οπως ανέφερε το «Happy Day» στον Alpha, ο είτε ο Κωνσταντίνος Αργυρός είτε άνθρωποι της ομάδας του ήρθαν σε επαφή μετέπειτα με τους ιθύνοντες της Εθνικής προκειμένου να δεχθούν ανάλογη συμφωνία, ωστόσο είχε ήδη κλειστεί η συμφωνία με το Posidonio.

