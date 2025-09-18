Άρεσε ακόμα και… μισός ο Παναθηναϊκός και λύγισε την Παρτίζαν στην Αυστραλία

Τι και αν παρατάχθηκε χωρίς τη... μισή του ομάδα; Ο Παναθηναϊκός έκανε εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο και νίκησε 91-82 την Παρτίζαν στην «John Cain Arena» της Μελβούρνης, ξεκινώντας με πολύ υποσχόμενο τρόπο τις υποχρεώσεις του στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Παρόλο που αγωνίστηκε χωρίς τους Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ, Τζέντι Όσμαν, Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς και Κώστα Σλούκα (που ήταν στη 12άδα αλλά πήρε ανάσες), η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβασε για τα καλά ρυθμούς μετά την ανάπαυλα, πέτυχε 54 πόντους στο δεύτερο μέρος, και χάρισε μπόλικο θέαμα σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κέντρικ Ναν, που έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση με 21 πόντους και 8 ασίστ. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους (2/8 τρίποντα) είχε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ντεμπούτο με τα πράσινα για τον Βασίλη Τολιόπουλο, που είχε 7 πόντους και 4 ασίστ με 1/7 εντός πεδιάς.

Από την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που δεν είχε στη διάθεσή της τους Φρανκ Ντιλικινά, Ίσαακ Μπόνγκα, Ταϊρίκ Τζόουνς και Αλεξέι Ποκουσέφσκι, 19 πόντους είχε ο Ντουέιν Γουάσινγκτον, 18 ο Τζαμπάρι Πάρκερ και 16 ο Ντίλαν Οσετκόφσκι.

Επόμενο παιχνίδι στο τουρνουά για τον Παναθηναϊκό, αυτό με τους Adelaide 36ers την Κυριακή (21/9, 12:00 ώρα Ελλάδας).

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με κλέψιμο και καλάθι του Γιούρτσεβεν (2-0), με τον Γκραντ να ευστοχεί σε σουτ τριών πόντων για το 5-0. Η Παρτίζαν έσπασε το «ρόδι» με σουτ του Τζαμπάρι Πάρκερ, ενώ ο Στέρλινγκ Μπράουν ισοφάρισε σε 5-5 με γκολ φάουλ. Ο Ναν και ο Γουάσινγκτον αντάλλαξαν τρίποντα (8-8), πριν ακολουθήσουν άλλα δύο των Σέρβων για το 10-14. Ο Σαμοντούροφ μείωσε από κοντά (12-14), όμως ο Οσετκόφσκι έβαλε ακόμη ένα μακρινό σουτ για την Παρτίζαν, γράφοντας το 12-17. Ο Ρογκαβόπουλος κάρφωσε μετά από ωραία επίθεση (16-19), όμως ο Γουάσινγκτον συνέχισε να «πυροβολεί» και έγραψε το 16-25. Ο Γκραντ μείωσε από μέση απόσταση (18-25), με τον Οσετκόφσκι να απαντάει με δύο βολές για το 18-27. Η πρώτη περίοδος έληξε 20-27 χάρη σε δύο βολές του Χουάντσο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, Ναν και Μίλτον αντάλλαξαν καλάθια για το 22-29. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού σκόραρε από μέση απόσταση (24-29), πριν δημιουργήσει ωραία για το καλάθι του Μήτογλου, που έγραψε το 26-31. Ο Ναν πήρε… φόρα και έριξε κι άλλο τη διαφορά με τρίποντο (29-33), πριν ο Οσετκόφσκι απαντήσει με χουκ για το 29-35. Ο Τζαμπάρι Πάρκερ σκόραρε εκ νέου στην «ευάλωτη» ρακέτα του Παναθηναϊκού, με τον Γιούρτσεβεν να κάνει το ίδιο στην άλλη πλευρά για το 33-39. Ο Οσετκόφσκι ευστόχησε σε ακόμη ένα τρίποντο (33-42), με τον Τούρκο σέντερ των «πράσινων» να απαντά για το 35-42. Ο Σαμοντούροφ σκόραρε στο τρανζίσιον μετά από δύο βολές του Μπράουν, διαμορφώνοντας το 37-44 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου στο παιχνίδι (40-44), όμως ο Μπράουν έδωσε άμεση απάντηση για το 40-47. Ο Αμερικανός σκόραρε από κοντά (40-49), με τον Ρογκαβόπουλο να καρφώνει στην άλλη πλευρά για το 42-49. Ο Σαμοντούροφ έτρεξε στο τρανζίσιον και παρέλαβε την ασίστ του Ναν (44-49), ενώ στην επόμενη επίθεση ο Γκραντ είδε την κίνηση του ΜVP της Ευρωλίγκας και του «σέρβιρε» έτοιμο καλάθι για το 46-50. Οι ρόλοι άλλαξαν στην επόμενη επίθεση, με τον Ναν να δίνει στον Γκραντ, που έβαλε τρίποντο (49-52), πριν ακόμη μία συνεργασία των δύο φέρει το 51-52. Ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με γκολ φάουλ του Γιούρτσεβεν (54-52), με την Παρτίζαν να δείχνει «σφυγμό» και να ισοφαρίζει σε 56-56 με Πάρκερ και Οσετκόφσκι. Ο Τούρκος σέντερ των «πράσινων» πέτυχε νέο γκολ φάουλ με τρομερό κάρφωμα (59-56), με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου για το 62-58.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Χουάντσο ξεκίνησε με γκολ φάουλ για το 65-58, ενώ ο Μήτογλου έγραψε το 68-60 με τρίποντο από την κορυφή. Ο Μίλτον και ο Πάρκερ έφεραν ξανά κοντά την Παρτίζαν (68-64), όμως ο Τολιόπουλος έβαλε το πρώτο του «πράσινο» καλάθι με τρίποντο για το 72-65. Πάρκερ και Χουάντσο αντάλλαξαν καλάθια από κοντά, ενώ ο Κάρλικ Τζόουνς με δύο βολές έγραψε το 76-69. Ο Ερνανγκόμεθ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό, ενώ ο Ναν με δύο εύστοχα σουτ από τη γραμμή έγραψε το 80-69. Με συνεχόμενες βολές, η Παρτίζαν μείωσε (81-73), με τον Μποσνιάκοβιτς να ευστοχεί σε τρίποντο για το 81-76. Ο Γιούρτσεβεν έδωσε λύση με χουκ από κοντά (83-76), με τον Τολιόπουλο να βάζει δύο βολές για το 85-77. Ο Ναν κάρφωσε φοβερά στο καλάθι (87-77), με τον τρομερό Γιούρτσεβεν να τελειώνει ουσιαστικά το ματς γράφοντας το 91-79.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 37-44, 62-58, 91-82

