Η συγκινητική ανάρτηση του Αντετοκούνμπο μετά το χάλκινο μετάλλιο!

Η συγκινητική ανάρτηση του Αντετοκούνμπο μετά το χάλκινο μετάλλιο!

Πανευτυχής και με δάκρια στα μάτια ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025, ανέβασε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης φωτογραφίες με τους συμπαίκτες του και την οικογένεια του.

Σε μία από αυτές ο μεγάλος αθλητής που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση τίτλου στο Eurobasket έπειτα από 16 χρόνια ανάρτησε τον ίδιο με την σύζυγο του, μέσα στο στάδιο μετά την λήξη του αγώνα.

Δείχνει την σύζυγο του Μαραία να σκύβει και να τον φιλά.

 

Ο «Greek Freak», ο ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες του κόσμου, ανέβασε επίσης φωτογραφίες με την μητέρα του, την σύζυγό του και τα παιδιά τους αλλά και τα αδέλφια του.

«Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή μου», ήταν το πρώτο σχόλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την επιτυχημένη εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος στο EuroBasket.

 

