Στην καλύτερη πεντάδα του EuroBasket o Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας και λίγη ώρα μετά επέστρεψε στην Riga Arena προκειμένου να παραλάβει το βραβείο του ως μέλος της καλύτερης πεντάδας του EuroBasket 2025.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πήρε το βραβείο του πρώτος και στη συνέχεια ακολούθησαν οι υπόλοιποι παίκτες.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Γιάννης κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας και το 2022.

Η καλύτερη πεντάδα του EuroBasket 2025

Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)

Ντένις Σρούντερ (Γερμανία)

Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία)

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)

Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)