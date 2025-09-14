ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην καλύτερη πεντάδα του EuroBasket o Γιάννης Αντετοκούνμπο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην καλύτερη πεντάδα του EuroBasket o Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας και λίγη ώρα μετά επέστρεψε στην Riga Arena προκειμένου να παραλάβει το βραβείο του ως μέλος της καλύτερης πεντάδας του EuroBasket 2025.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πήρε το βραβείο του πρώτος και στη συνέχεια ακολούθησαν οι υπόλοιποι παίκτες.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Γιάννης κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας και το 2022.

Η καλύτερη πεντάδα του EuroBasket 2025

Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)

Ντένις Σρούντερ (Γερμανία)

Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία)

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)

Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη