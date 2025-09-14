Η Κύπρος στο επίκεντρο επαίνων για το FIBA EuroBasket 2025

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας, μία ημέρα πριν από τον τελικό του FIBA EuroBasket 2025, ο Πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, και ο Γενικός Γραμματέας, Καμίλ Νόβακ, έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο και στη διοργάνωση του γ’ ομίλου, με τους δύο αξιωματούχους να εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια για τη χώρα μας.

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Καμίλ Νόβακ τόνισε πως η Κύπρος πραγματοποίησε μια ιστορική επένδυση με την ανακαίνιση του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού, σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που ανέλαβαν την διοργάνωση. Το FIBA EuroBasket 2025 απέδειξε πως η Ευρώπη μπορεί να ανταπεξέλθει και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θέλω να αναφερθώ στην Κύπρο που έκανε τεράστια επένδυση από την κυβέρνηση για την ανακαίνιση του γηπέδου. Για μία τόσο μικρή χώρα είναι ιστορική στιγμή. Οι κορυφαίοι πολιτικοί υποστήριξαν την διοργάνωση. Ίσως να το ακούσατε, αλλά πιστεύουμε πως το ξενοδοχείο που φιλοξένησε τις ομάδες του FIBA EuroBasket στη Λεμεσό είναι το κορυφαίο όλων των εποχών.

Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας οπότε είχε το δικαίωμα να ζητήσει να διοργανώσει το FIBA EuroBasket. Γνωρίζαμε εξ αρχής πως είναι μία μικρή χώρα. Ζητήσαμε το πλάνο από τους αρμόδιους, γνωρίζοντας πως αυτή η διοργάνωση θα είναι η μεγαλύτερη που φιλοξένησε η περιοχή. Δεν θα κρύψω πως η μεγαλύτερη ανησυχία μας ήταν το γήπεδο, γιατί δίνουμε τεράστια σημασία σε αυτά που φιλοξενούν την διοργάνωση. Μας παρουσιάστηκε λοιπόν το πλάνο και, ενώ μερικές φορές η παρουσίαση που μας δίνεται έχει διαφορές με το τελικό αποτέλεσμα, στην Κύπρο είχαμε ένα 120% τελικό αποτέλεσμα από αυτό που μας παρουσιάστηκε! Θα εκπλαγώ αν ακούσω έστω και το παραμικρό παράπονο για την Κύπρο. Ήδη άκουσα πολλά θετικά σχόλια από τα media. Συγχαρητήρια στην Κύπρο!

Πάντα θα χρειαζόμαστε μία-δύο μεγάλες καλαθοσφαιρικές χώρες στην διοργάνωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως άλλες χώρες δεν θα μπορέσουν να γίνουν μέρος μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης. Η Κύπρος έδειξε τον δρόμο και πιστεύω πώς θα εκμεταλλευτεί το γήπεδο, όχι μόνο για μελλοντικές καλαθοσφαιρικές διοργανώσεις, αλλά και για άλλα αθλήματα».

Ο Πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, υπογράμμισε με τη σειρά του ότι, παρά το μικρό μέγεθός της, η Κύπρος έδειξε πως μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση:

«Η Κύπρος είναι μία μικρή χώρα, αλλά η οργάνωσή τους ήταν πολύ μεγάλη. Έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες για την διοργάνωση έτσι, μπορεί η Κύπρος να είναι μικρή σε μέγεθος, όμως έδειξε τι μπορεί να κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω τους προέδρους και τους LOC για την τρομερή δουλειά που έκαναν. Εκπλήρωσαν κάθε πρότυπο της διοργάνωσης και θα θέλαμε να το δούμε να επαναλαμβάνεται στο άμεσο μέλλον».