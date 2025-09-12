ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ελλάδα-Τουρκία: Οι διαιτητές του ημιτελικού του Ευρωμπάσκετ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ελλάδα-Τουρκία: Οι διαιτητές του ημιτελικού του Ευρωμπάσκετ

Δείτε ποιοι διαιτητές ορίστηκαν στον μεγάλο ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία για το Ευρωμπάσκετ.

Η FIBA ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής τους διαιτητές του αποψινού μεγάλου ημιτελικού του Ευρωμπάσκετ ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία (21:00).

Τη σπουδαία αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν δύο διαιτητές εκτός Ευρώπης: ο Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), ο Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία) και ο Χόρχε Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο).

Ο πρώτος, που είναι διαιτητής και στο ΝΒΑ, ήταν στη νίκη της Ελλάδας επί της Λιθουανίας στα προημιτελικά (87-76). Σφύριξε ακόμη στον αγώνα των «16» ανάμεσα σε Λιθουανία και Λετονία (88-79), καθώς επίσης και στα Σλοβενία-Ιταλία (84-77), Γεωργία-Ισπανία (83-69), Ιταλία-Γεωργία (78-62), Βοσνία-Ιταλία (79-96), Ιταλία-Ισπανία (67-63) και Βοσνία-Γεωργία (84-76).

Ο δεύτερος στα προημιτελικά ήταν στο Τουρκία-Πολωνία (91-77), στους «16» στο Λιθουανία-Λετονία (88-79) και στους ομίλους μεταξύ άλλων στα Λιθουανία-Γερμανία (88-107), Φινλανδία-Λιθουανία (78-81) και Φινλανδία-Γερμανία (61-91).

Ο τρίτος διηύθυνε για τους «16» τις δύο μεγάλες εκπλήξεις, Σερβία-Φινλανδία (86-92) και Γαλλία-Γεωργία (70-80). Στη φάση των ομίλων ήταν στο Ελλάδα-Ιταλία (75-66), Ελλάδα-Γεωργία (94-53) και Ελλάδα-Ισπανία (90-86), όπως και στα Ισπανία-Βοσνία (88-67) και Ιταλία-Ισπανία (67-63).

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη