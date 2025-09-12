Ελλάδα-Τουρκία: Οι διαιτητές του ημιτελικού του Ευρωμπάσκετ

Η FIBA ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής τους διαιτητές του αποψινού μεγάλου ημιτελικού του Ευρωμπάσκετ ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία (21:00).

Τη σπουδαία αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν δύο διαιτητές εκτός Ευρώπης: ο Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), ο Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία) και ο Χόρχε Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο).

Ο πρώτος, που είναι διαιτητής και στο ΝΒΑ, ήταν στη νίκη της Ελλάδας επί της Λιθουανίας στα προημιτελικά (87-76). Σφύριξε ακόμη στον αγώνα των «16» ανάμεσα σε Λιθουανία και Λετονία (88-79), καθώς επίσης και στα Σλοβενία-Ιταλία (84-77), Γεωργία-Ισπανία (83-69), Ιταλία-Γεωργία (78-62), Βοσνία-Ιταλία (79-96), Ιταλία-Ισπανία (67-63) και Βοσνία-Γεωργία (84-76).

Ο δεύτερος στα προημιτελικά ήταν στο Τουρκία-Πολωνία (91-77), στους «16» στο Λιθουανία-Λετονία (88-79) και στους ομίλους μεταξύ άλλων στα Λιθουανία-Γερμανία (88-107), Φινλανδία-Λιθουανία (78-81) και Φινλανδία-Γερμανία (61-91).

Ο τρίτος διηύθυνε για τους «16» τις δύο μεγάλες εκπλήξεις, Σερβία-Φινλανδία (86-92) και Γαλλία-Γεωργία (70-80). Στη φάση των ομίλων ήταν στο Ελλάδα-Ιταλία (75-66), Ελλάδα-Γεωργία (94-53) και Ελλάδα-Ισπανία (90-86), όπως και στα Ισπανία-Βοσνία (88-67) και Ιταλία-Ισπανία (67-63).

sport-fm.gr