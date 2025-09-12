Όλα για όλα για τον τελικό!

Η Εθνική Ελλάδας, η οποία έκανε ξεκίνημα από τον γ’ όμιλο της διοργάνωσης, που διεξήχθη στην Κύπρο, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Εθνική Τουρκίας, σε αγώνα που θα αρχίσει στις 19:00. Προηγουμένως, θα πραγματοποιηθεί ο άλλος ημιτελικός, ανάμεσα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023, Γερμανία, και τη Φινλανδία, που προκρίθηκε για πρώτη φορά στην κορυφαία τετράδα του Ευρωμπάσκετ.

Από τα παιχνίδια αυτά θα βγει ο μεγάλος τελικός, ο οποίος θα λάβει χώρα το βράδυ της Κυριακής (14/09) στις 21:00, ενώ ο μικρός τελικός, για διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου, θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα στις 17:00.

H προϊστορία Ελλάδας - Τουρκίας

Οι αγώνες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία έχουν πάντοτε το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το άθλημα στο οποίο γίνονται. Η αναμέτρηση ωστόσο για το Ευρωμπάσκετ 2025 θα έχει ακόμη μία ιδιαίτερη σημασία. Αμφότεροι βρίσκονται ξανά στη ζώνη των μεταλλίων ύστερα από πολλά χρόνια. Από το 2009 η Ελλάδα, από το 2001 η Τουρκία.

Στο επίπεδο του Ευρωμπάσκετ η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν αναμετρηθεί συνολικά τρεις φορές. Και στους τρεις αγώνες, νικήτρια είχε αναδειχθεί η Εθνική Ελλάδας. Τελευταία φορά όπου οι δύο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι ήταν στο Ευρωμπάσκετ του 2013, όταν η Ελλάδα είχε επικρατήσει με 84-61.

Η πρώτη μεταξύ τους συνάντηση ήταν το 2003 όταν η Ελλάδα είχε πάρει τη νίκη με 75-70, ενώ το 2009 είχαν διασταυρώσει ξανά τα «ξίφη» τους. Πιο συγκεκριμένα, ήταν το Ευρωμπάσκετ που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία και οι δύο χώρες έπρεπε να ξεκαθαρίσουν ποια από τις δύο θα περάσει στα ημιτελικά. Η κανονική διάρκεια εκείνου του παιχνιδιού είχε λήξει 65-65 και ο νικητής αναδείχθηκε από την παράταση. Εκεί ο ρυθμός ήταν συναρπαστικός. Η Ελλάδα βρέθηκε και μπροστά με μεγάλα καλάθια του Βασίλη Σπανούλη αλλά τα λάθη κράτησαν κοντά την Τουρκία. Τελικά ο Νίκος Ζήσης στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν εύστοχος στις βολές και έγραψε το τελικό 76-74.

Η συνολική παράδοση

Εάν πέρα από τα επίσημα παιχνίδια της FIBA προσθέσουμε τους φιλικούς αγώνες, εκείνους για βαλκανικά πρωταθλήματα, τους μεσογειακούς αγώνες και συνολικά όλες τις αναμετρήσεις που υπάρχουν στο αρχείο της ΕΟΚ, τότε ο συνολικός αριθμός των αγώνων φτάνει τους 68.

Ακόμα και έτσι όμως, η παράδοση είναι με το μέρος της «γαλανόλευκης» αφού οι νίκες υπερτερούν των ηττών. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα μέτρησε 45 νίκες και 23 ήττες.