Άταμαν: «Ο Γιάννης κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίζουν»

Ο Τούρκος προπονητής μιλώντας για την ελληνική ομάδα είπε ότι «κανείς προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα ωστόσο θα προσπαθήσουν οι παίκτες μου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τακτική για τον σταματήσω. Ο Μήτογλου είναι εξαιρετικός παίκτης, κάποιες μέρες παίζει εξαιρετικά άλλες μέρες είναι λίγο πεσμένος στην απόδοσή του. Ελπίζω να μην βρεθεί στην καλή του ημέρα αλλά για εμένα ο Σλούκας είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ της Ευρώπης» ενώ στάθηκε και στον Σαμοντούροβ:

«Είμαι περήφανος για όλο μου το σταφ γιατί πέρσι, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν όταν είδαμε τις ικανότητές του του δώσαμε πολύ σημαντικά λεπτά. Όπως θυμάστε έπαιξε πολύ σημαντικά λεπτά στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Ήταν ο MVP στον ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και τώρα είμαι πολύ χαρούμενος που τον βλέπω να παίζει πραγματικά λεπτά και να κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις. Είναι τρομερό παιδί και θα είναι από τα νέα αστέρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν πολλά αστέρια από τις νέες γενιές. Πιστεύω ότι ο Σαμοντούροβ θα είναι ένας από αυτούς, ίσως ο καλύτερος αυτής της νέας γενιάς».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είπε: « Γιάννης μπορεί να σκοράρει. Δεν θα συγκεντρωθούμε στο να σταματήσουμε τον Γιάννη. Θα συγκεντρωθούμε στο να παίξουμε την άμυνά μας. Θα σκεφτούμε τι match-up θα κάνουμε και επίσης θέλω να πω ότι ο Σπανούλης όχι μόνο είναι καλός προπονητής τεχνικά αλλά είναι και ψυχολογικά είναι πολύ έξυπνος. Στο παρελθόν μιλήσαμε πολύ, νομίζω έχει μάθει μερικές ψυχολογικές στρατηγικές από εμάς ή ήταν έτσι. Στην Κύπρο είπε ότι ο Γιάννης παίρνει λίγες βολές σε σχέση με τον Ντόντσιτς, τον Σενγκούν και τον Γιόκιτς. Και είδα ότι χθες κόντρα στην Λιθουανία εκτέλεσε 16 βολές. Έξυπνη κίνηση. Μπορώ να πω και άλλα πράγματα στον ψυχολογικό τομέα. Στο ΝΒΑ και στην Ευρώπη είναι διαφορετικά. Στο ΝΒΑ υπάρχει πολύ χώρος στην επίθεση και ο Γιάννης είναι ο καλύτερος για αυτό. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχουν κανόνες για την άμυνα και είδα ότι έκανε πολλά επιθετικά φάουλ. Οι διαιτητές μπορούν να σφυρίζουν τα φάουλ που του κάνουν αλλά πρέπει να τσεκάρουν καλά και όταν κάνει διεισδύσεις αν υπάρχουν επιθετικά φάουλ. Γιατί είδα στα προηγούμενα ματς πολλά επιθετικά φάουλ. Αυτή είναι η ψυχολογική μου στρατηγική»

Όσο για τον ημιτελικό; «Είναι το πεπρωμένο μου. Στην EuroLeague στα playoffs αντιμετώπισα την πρώην ομάδα μου, την Εφές, ήταν πολύ συναισθηματικό. Τώρα φυσικά η Ελλάδα, πέντε παίκτες από τον Παναθηναϊκό παίζουν εκεί. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα η Ελλάδα έχει πολλούς έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Είναι ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, ίσως ένα από τα καλύτερα του τουρνουα».

Και στάθηκε και στον Βασίλης Σπανούλη: «Ο Σπανούλης είναι ένας καλός προπονητής. Στην Ελλάδα ήταν προπονητής στο Περιστέρι, μετά πήγε στη Μονακό. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο. Έφτιαξε καλή χημεία στην ομάδα, παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε σπουδαία δουλειά».

gazzetta.gr