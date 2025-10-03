ΒΙΝΤΕΟ: Η ευρεία νίκη του ΑΠΟΕΛ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δείτε πώς ο ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε ευρεία νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου με 4-0 εκτός έδρας και έφτασε τους 15 βαθμούς ευρισκόμενος μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας εν αναμονή των υπόλοιπων αγώνων.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

