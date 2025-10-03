ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκαρσία: «Την επόμενη φορά θα κάνω 4-5 αλλαγές από την αρχή, όποιος είναι κουρασμένος να το λέει να βάζω άλλον»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γκαρσία: «Την επόμενη φορά θα κάνω 4-5 αλλαγές από την αρχή, όποιος είναι κουρασμένος να το λέει να βάζω άλλον»

Απογοητευμένος με την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο παρά την εύκολη νίκη με 4-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου παρουσιάστηκε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία στις δηλώσεις του στη Cytavision αμέσως  μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Διαβάστε όσα ανέφερε:

«Ευχαριστώ τον κόσμο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, την επόμενη φορά νομίζω τα πρώτα 15-20 λεπτά θα κάνω 4-5 αλλαγές, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κάνω την ενδεκάδα και δίνω ευκαιρία σε αυτούς που δουλεύουν αλλά την άλλη φορά θα κάνω αλλαγές από την αρχή. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο καλοί. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, είναι μαραθώνιος».

Για το τι δεν του άρεσε στο πρώτο ημίχρονο: «Τίποτα, δεν μου άρεσε τίποτα, δεν πιέζαμε. Καταλαβαίνω... αλλά όποιος είναι κουρασμένος να μου το λέει από πριν να βάζω άλλους».

 

-Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε:

«Κρατάω τους βαθμούς, τον κόσμο που ήρθε και το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο δεν μου άρεσε. Πιστεύω την άλλη φορά θα αλλάξω 4-5 παίκτες στο 20΄. Θέλουμε ένταση, να πρεσάρουμε να πιέσουμε, δεν το κάναμε, στεναχωριέμαι. Οι αλλαγές ήταν καλές, το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλό. Συγχαρητήρια στους παίκτες το δεύτερο ημίχρονο. Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Και εγώ φταίω γιατί εγώ κάνω την ενδεκάδα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ».

Για το τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο: «Mιλήσαμε στα αποδυτήρια, είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές μπορεί κάποιοι να μην είναι καλά αλλά πρέπει να δουλέψουμε. Ήμασταν παθητικοί και δεν μου άρεσε. Να δουλέψουμε, αυτοί που δεν παίζουν πολύ να είναι έτοιμοι».

Για το ότι πάει πολύ καλά αμυντικά: «Ναι αλλά δεν είναι μόνο η τετράδα πίσω, είναι όλη η ομάδα. Αυτοί που ξεκινούν την άμυνα είναι αυτοί που είναι μπροστά. Και πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Χρειάζεται ταπεινότητα, δεν έχουμε κάνει τίποτα, κάναμε ένα καλό ξεκίνημα, έχουμε καλή ομάδα, καλούς παίκτες, ποιότητα αλλά στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί η ποιότητα».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ας κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα της ΑΕΛ»

ΑΕΛ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ ξεπέρασε ήδη τον περσινό του εαυτό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης επιστροφής του Πογκμπά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Εκεί που είχαμε τον έλεγχο τους στήσαμε στα 11 βήματα, μας αδικεί η τεσσάρα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ευρεία νίκη του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βάφτηκε γαλαζοκίτρινο το λεμεσιανό ντέρμπι της πρεμιέρας

Κύπρος

|

Category image

Γκαρσία: «Την επόμενη φορά θα κάνω 4-5 αλλαγές από την αρχή, όποιος είναι κουρασμένος να το λέει να βάζω άλλον»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με πέναλτι δεύτερο σερί διπλό για την Ομόνοια 29Μ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Καρέ» με... καρέ τερμάτων και «βλέπει» άνετος τα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ποστέκογλου για τα εις βάρος του συνθήματα: «Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια στο ποδόσφαιρο»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή ο Πιέρος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Συγκρούστηκαν στo pit lane Νόρις και Λεκλέρ!

AUTO MOTO

|

Category image

Nα βρει ταυτότητα αλλά και σταθερότητα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Tην έχει ήδη ξεχάσει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νοκ-άουτ για τρεις εβδομάδες o Γιαμάλ, αμφίβολος για Ολυμπιακό και Ρεάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη