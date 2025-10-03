Γκαρσία: «Την επόμενη φορά θα κάνω 4-5 αλλαγές από την αρχή, όποιος είναι κουρασμένος να το λέει να βάζω άλλον»

Απογοητευμένος με την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο παρά την εύκολη νίκη με 4-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου παρουσιάστηκε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία στις δηλώσεις του στη Cytavision αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Διαβάστε όσα ανέφερε:

«Ευχαριστώ τον κόσμο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, την επόμενη φορά νομίζω τα πρώτα 15-20 λεπτά θα κάνω 4-5 αλλαγές, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κάνω την ενδεκάδα και δίνω ευκαιρία σε αυτούς που δουλεύουν αλλά την άλλη φορά θα κάνω αλλαγές από την αρχή. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο καλοί. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, είναι μαραθώνιος».

Για το τι δεν του άρεσε στο πρώτο ημίχρονο: «Τίποτα, δεν μου άρεσε τίποτα, δεν πιέζαμε. Καταλαβαίνω... αλλά όποιος είναι κουρασμένος να μου το λέει από πριν να βάζω άλλους».

-Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε:

«Κρατάω τους βαθμούς, τον κόσμο που ήρθε και το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο δεν μου άρεσε. Πιστεύω την άλλη φορά θα αλλάξω 4-5 παίκτες στο 20΄. Θέλουμε ένταση, να πρεσάρουμε να πιέσουμε, δεν το κάναμε, στεναχωριέμαι. Οι αλλαγές ήταν καλές, το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλό. Συγχαρητήρια στους παίκτες το δεύτερο ημίχρονο. Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Και εγώ φταίω γιατί εγώ κάνω την ενδεκάδα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ».

Για το τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο: «Mιλήσαμε στα αποδυτήρια, είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές μπορεί κάποιοι να μην είναι καλά αλλά πρέπει να δουλέψουμε. Ήμασταν παθητικοί και δεν μου άρεσε. Να δουλέψουμε, αυτοί που δεν παίζουν πολύ να είναι έτοιμοι».

Για το ότι πάει πολύ καλά αμυντικά: «Ναι αλλά δεν είναι μόνο η τετράδα πίσω, είναι όλη η ομάδα. Αυτοί που ξεκινούν την άμυνα είναι αυτοί που είναι μπροστά. Και πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Χρειάζεται ταπεινότητα, δεν έχουμε κάνει τίποτα, κάναμε ένα καλό ξεκίνημα, έχουμε καλή ομάδα, καλούς παίκτες, ποιότητα αλλά στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί η ποιότητα».