Ήταν πολλά 16 χρόνια - Ξανά σε ημιτελικά Ευρωμπάσκετ η Εθνική Ελλάδας!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η... παρέα του, όχι μόνο το πίστεψαν, αλλά το έκαναν και πράξη! Με μία μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην ισχυρή Λιθουανία του σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς Γιόνας Βαλαντσιούνας και των 10 χιλιάδων Λιθουανών φιλάθλων στην Arena Riga της Λετονίας, πήραν μία άνετη νίκη, με 87-76 στον προημιτελικό, και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025. Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, δηλαδή από το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η εθνική προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης. Αυτή είναι και η 10η παρουσία της «επίσημης αγαπημένης» στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.

Με φανταστική άμυνα κυρίως, με τον “Giannis” να σημειώνει 29 πόντους με 9/14 δίποντα και 11/16 βολές, αλλά και 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Τον Βασίλη Τολιόπουλο να προσθέτει 17 πόντους με 3/4 τρίποντα, τον Κώστα Σλούκα διψήφιο με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ και τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου να μετρά 8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Ντίνος Μήτογλου είχε ειδική αποστολή να μαρκάρει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και έκανε ό,τι μπορούσε, έστω κι αν χρεώθηκε με φάουλ. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 5 κοψίματα είπε «στοπ» στις άγριες ορέξεις των Λιθουανών.

Η εθνική είχε 9/29 τρίποντα (8/22 η Λιθουανία). Ευστόχησε σε 22/28 βολές (16/21 οι παίκτες του Κουρτινάιτις. Μάζεψε 34 ριμπάουντ (35 οι Λιθουανοί) και υπέπεσε σε 12 φάουλ (13 οι αντίπαλοι). Κυρίως, όμως είχε πίστη!

Η «γαλανόλευκη» δέχτηκε σερί 7-0 με το… καλημέρα όταν ο Κουρτινάιτις ξεκίνησε με δύο σέντερ τους Βαλαντσιούνας και Μπλάζεβιτς για να κάνει δύσκολη τη ζωή του Greek Freak. Όμως, όχι μόνο επέστρεψε, αλλά προσπέρασε με +11 (24-35), με 15 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε 15 λεπτά στο α΄ μέρος, 4 κοψίματα του απίστευτου Κώστα Αντετοκούνμπο και 3/4 τρίποντα του Βασίλη Τολιόπουλου. Ξέφυγε και με +13 με ένα τεράστιο τρίποντο του Παπανικολάου (45-58), για να εκτοξεύσει τη διαφορά και στους +16 (55-71). Έκτοτε, απλώς μετρούσε αντίστροφα… για τον ημιτελικό με την Τουρκία, την ερχόμενη Παρασκευή (12/9).

Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας τέλειωσε το ματς με double double (24 πόντους και 15 ριμπάουντ). Διψήφιοι για τη «Λιέτουβα» ήταν και οι Άρνας Βελίτσκα (12π.) και Γκίτις Ραντζεβίτσιους (10π.).

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1), Τολιόπουλος 17 (3), Σλούκας 11 (1), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 (2), Σαμοντούροβ 5 (1), Αντετοκούνμπο Γ. 29, Αντετοκούνμπο Κ. 4, Μήτογλου 5 (1).