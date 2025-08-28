Stoiximan: Κύπρος και Ελλάδα στη μάχη του EuroBasket με πληθώρα επιλογών

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η καρδιά του FIBA EuroBasket 2025 χτυπάει απόψε στη Λεμεσό και το Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», εκεί όπου Κύπρος και Ελλάδα ρίχνονται στη μάχη των ομίλων, με τη Stoiximan να προσφέρει και πάλι πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για τις μεγάλες αναμετρήσεις.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Στις 18:15 η Εθνική Κύπρου υποδέχεται τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.85 στη νίκη της Βοσνίας με διαφορά πέραν των 27,5 πόντων, ενώ η επικράτηση της Κύπρου με το ίδιο χάντικαπ αποτιμάται στο 1.95. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει η επίδοση του Φίλιππου Τίγκα, με το να σημειώσει 15 ή περισσότερους πόντους να προσφέρεται στα 2.70.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Η συνέχεια ανήκει στην Εθνική Ελλάδος, η οποία στις 21:30 αντιμετωπίζει την Ιταλία σε ένα ντέρμπι με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Stoiximan δίνει απόδοση 1.44 στην επικράτηση της Ελλάδας, ενώ η νίκη της Ιταλίας προσφέρεται στα 3.27. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Γιάννης Αντετοκούμπο περισσότερους από 32 πόντους αποτιμάται στα 2.85.

Με τη Stoiximan, το EuroBasket αποκτά άλλη διάσταση, με αμέτρητες επιλογές και αποδόσεις που απογειώνουν τη δράση στο παρκέ.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

 

