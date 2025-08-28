Έχασε την πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ λόγω… αχινού ο Μιχαΐλοβιτς

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής στο Μαυροβούνιο. Ο Βλάντιμιρ Μιχαΐλοβιτς πάτησε αχινό στη διάρκεια των διακοπών του κι έχασε την πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ κόντρα στη Γερμανία την Τετάρτη. Ο διεθνής γκαρντ τραυματίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού, με το αγκάθι του ακανθώδους θαλασσινού να εισχωρεί βαθιά στο πόδι του και να του προκαλεί συνεχείς ενοχλήσεις στο συγκεκριμένο σημείο.

Έτσι, ο παίκτης της Ζαντάρ αναγκάστηκε να υποβληθεί σε μια μικρή επέμβαση πριν μερικές μέρες κι η αποθεραπεία του έμεινε και λίγο πίσω, οπότε δεν πρόλαβε το ματς με τους παγκόσμιους πρωταθλητές, μένοντας εκτός περισσότερο για προληπτικούς λόγους, οπότε όλοι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πρώην γιουγκοσλαβικός χώρας ευελπιστούν πως ο Μιχαΐλοβιτς θα προλάβει το ματς της δεύτερης αγωνιστικής κόντρα στη Λιθουανία την Παρασκευή.

