Αρχίζει η γιορτή!

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, στο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, σε μία ιστορική στιγμή για την Κύπρο, που θα καταστεί και επίσημα η μικρότερη διοργανώτρια χώρα στην 90χρονη ιστορία των Ευρωμπάσκετ!

Η Κύπρος αποτελεί μία από τις τέσσερις διοργανώτριες του φετινού τουρνουά. Οι υπόλοιποι όμιλοι θα διεξαχθούν στη Ρίγα (Λετονία), όπου θα γίνουν και οι νοκ - άουτ φάσεις έως τις 14 Σεπτεμβρίου που θα αναδειχθεί η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, στο Τάμπερε (Φινλανδία) και το Κατοβίτσε (Πολωνία).

Το FIBA EuroBasket 2025 έχει ακόμη περισσότερη αξία για την Κύπρο, καθώς για πρώτη φορά η Εθνική μας ομάδα θα λάβει μέρος σε μια τέτοιας εμβέλειας διοργάνωση. Μαζί της στον όμιλο, η συνεργάτιδα Ελλάδα, η κάτοχος του τίτλου Ισπανία, η Ιταλία, η Γεωργία και η Βοσνία- Ερζεγοβίνη.

Το πρώτο τζάμπολ στο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» θα γίνει στις 15:00, ανάμεσα στη Γεωργία και την Ισπανία, ενώ θα ακολουθήσει, στις 18:15, ο ιστορικός πρώτος αγώνας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σε Ευρωμπάσκετ με αντίπαλο τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Η πρεμιέρα του γ’ ομίλου θα κλείσει με το παιχνίδι μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας, με ώρα έναρξης στις 21:00.

Η δράση στον γ’ όμιλο θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Συνολικά θα διεξαχθούν 15 παιχνίδια, μέσω των οποίων θα αναδειχθούν οι τέσσερις ομάδες που θα συνεχίσουν την πορεία τους στη φάση των «16» του FIBA EuroBasket 2025.

Τηλεοπτική μετάδοση όλων των αγώνων του γ’ ομίλου θα υπάρχει από το Novasports, ενώ όσα παιχνίδια αφορούν τις Εθνικές Κύπρου και Ελλάδας θα μεταδίδονται και από τον Alpha Κύπρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του γ’ ομίλου:

Πέμπτη 28 Αυγούστου: Γεωργία – Ισπανία (15:00), Βοσνία - Ερζεγοβίνη – Κύπρος (18:15), Ελλάδα – Ιταλία (21:30).

Σάββατο 30 Αυγούστου: Ιταλία – Γεωργία (15:00), Κύπρος – Ελλάδα (18:15), Ισπανία – Βοσνία - Ερζεγοβίνη (21:30).

Κυριακή 31 Αυγούστου: Γεωργία – Ελλάδα (15:00), Ισπανία – Κύπρος (18:15), Βοσνία - Ερζεγοβίνη – Ιταλία (21:30).

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου: Ελλάδα – Βοσνία - Ερζεγοβίνη (15:00), Κύπρος – Γεωργία (18:15), Ιταλία – Ισπανία (21:30)

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου: Βοσνία - Ερζεγοβίνη – Γεωργία (15:00), Ιταλία – Κύπρος (18:15), Ισπανία – Ελλάδα (21:30)