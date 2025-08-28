ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρχίζει η γιορτή!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αρχίζει η γιορτή!

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, στο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, σε μία ιστορική στιγμή για την Κύπρο, που θα καταστεί και επίσημα η μικρότερη διοργανώτρια χώρα στην 90χρονη ιστορία των Ευρωμπάσκετ!

Η Κύπρος αποτελεί μία από τις τέσσερις διοργανώτριες του φετινού τουρνουά. Οι υπόλοιποι όμιλοι θα διεξαχθούν στη Ρίγα (Λετονία), όπου θα γίνουν και οι νοκ - άουτ φάσεις έως τις 14 Σεπτεμβρίου που θα αναδειχθεί η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, στο Τάμπερε (Φινλανδία) και το Κατοβίτσε (Πολωνία).

Το FIBA EuroBasket 2025 έχει ακόμη περισσότερη αξία για την Κύπρο, καθώς για πρώτη φορά η Εθνική μας ομάδα θα λάβει μέρος σε μια τέτοιας εμβέλειας διοργάνωση. Μαζί της στον όμιλο, η συνεργάτιδα Ελλάδα, η κάτοχος του τίτλου Ισπανία, η Ιταλία, η Γεωργία και η Βοσνία- Ερζεγοβίνη.

Το πρώτο τζάμπολ στο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» θα γίνει στις 15:00, ανάμεσα στη Γεωργία και την Ισπανία, ενώ θα ακολουθήσει, στις 18:15, ο ιστορικός πρώτος αγώνας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σε Ευρωμπάσκετ με αντίπαλο τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Η πρεμιέρα του γ’ ομίλου θα κλείσει με το παιχνίδι μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας, με ώρα έναρξης στις 21:00.

Η δράση στον γ’ όμιλο θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Συνολικά θα διεξαχθούν 15 παιχνίδια, μέσω των οποίων θα αναδειχθούν οι τέσσερις ομάδες που θα συνεχίσουν την πορεία τους στη φάση των «16» του FIBA EuroBasket 2025.

Τηλεοπτική μετάδοση όλων των αγώνων του γ’ ομίλου θα υπάρχει από το Novasports, ενώ όσα παιχνίδια αφορούν τις Εθνικές Κύπρου και Ελλάδας θα μεταδίδονται και από τον Alpha Κύπρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του γ’ ομίλου:

Πέμπτη 28 Αυγούστου: Γεωργία – Ισπανία (15:00), Βοσνία - Ερζεγοβίνη – Κύπρος (18:15), Ελλάδα – Ιταλία (21:30).

Σάββατο 30 Αυγούστου: Ιταλία – Γεωργία (15:00), Κύπρος – Ελλάδα (18:15), Ισπανία – Βοσνία - Ερζεγοβίνη (21:30).

Κυριακή 31 Αυγούστου: Γεωργία – Ελλάδα (15:00), Ισπανία – Κύπρος (18:15), Βοσνία - Ερζεγοβίνη – Ιταλία (21:30).

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου: Ελλάδα – Βοσνία - Ερζεγοβίνη (15:00), Κύπρος – Γεωργία (18:15), Ιταλία – Ισπανία (21:30)

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου: Βοσνία - Ερζεγοβίνη – Γεωργία (15:00), Ιταλία – Κύπρος (18:15), Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρωτοσέλιδα γεμάτα… αποκλεισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παίρνει παίκτη μετά την Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Απολύει άμεσα τον Αμορίν η Γιουνάιτεντ, βρήκε ποιον θέλει για αντικαταστάτη του!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρχές Οκτωβρίου ξεκινά το φούτσαλ - Ξεκαθαρίζει ο αριθμός των ομάδων που θα λάβουν μέρος

Φούτσαλ

|

Category image

Σάμσουνσπορ-Παναθηναϊκός: Για να τελειώσει τη... δουλειά στη Σαμψούντα!

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος FC: Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών της League Phase

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με δίψα και πίστη για την ανατροπή!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αρχίζει η γιορτή!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος-Ρουμανία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός – σοκ, από ομάδα με 765 εκατομμύρια, μικρότερο μπάτζετ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 36 ομάδες της league phase του Champions League και τα γκρουπ δυναμικότητας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (28/8)

TV

|

Category image

«Προσπάθησαν να ξεγελάσουν τον Μανέ στον Ολυμπιακό - Λυπηρό να το ρίχνουν στις ιατρικές εξετάσεις»

Ελλάδα

|

Category image

Μήπως ήρθε η σειρά της Τότεναμ να «κλέψει» παίκτη;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπή και πρόκριση στον 3ο γύρο για τον Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη