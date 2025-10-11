Ο αντικαταστάτης του Σφαιρόπουλου στον Ερυθρό Αστέρα

Μία μέρα μετά τη σπουδαία νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, ο Σάσα Ομπράντοβιτς ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα ως ο νέος προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Ο Ομπράντοβιτς πέρασε ένα μεγάλο μέρος της αθλητικής του καριέρας στον Ερυθρό Αστέρα, για τον οποίο αγωνίστηκε τρεις φορές, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid το 2020, ήταν και πάλι προπονητής των «ερυθρόλευκων».

Η προηγούμενη ομάδα του ήταν η Μονακό, με την οποία μπήκε στα playoffs της Ευρωλίγκας για πρώτη φορά στην ιστορία, και τη σεζόν 2022/23 έφτασε στο Final Four.

sport-fm.gr