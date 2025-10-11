ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κανονικά στους πάγκους οι προπονητές της Stoiximan GBL μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κανονικά στους πάγκους οι προπονητές της Stoiximan GBL μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση έλυσε το θέμα εγγράφων που είχε προκύψει αναφορικά με προπονητές της Stoiximan GBL, οι οποίοι θα μπορούν να βρίσκονται στους πάγκους των ομάδων τους.

Άμεση λύση βρέθηκε στο ζήτημα εγγράφων που ζητούσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού.

Όπως είχατε ενημερωθεί από το Athletiko νωρίτερα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ζητούσε μερικά έγγραφα από προπονητές του ελληνικού πρωταθλήματος, μεταξύ αυτών και του Εργκίν Αταμάν. Δεδομένης της αγωνιστικής που ξεκινάει σήμερα για την Stoiximan GBL η κυβέρνηση έσπευσε να λύση το πρόβλημα προκειμένου όλοι οι προπονητές να μπορέσουν να είναι κανονικά παρόντες στους πάγκους των ομάδων τους.

Να σημειωθεί, ότι τους προπονητές τους οποίους αφορούσε το ζήτημα ήταν οι προπονητές του Παναθηναϊκού (Αταμάν), της ΑΕΚ (Σάκοτα), του Πανιωνίου (Παβίτσεβιτς), του Αμαρουσίου (Παπαθεοδώρου), του Κολοσσού (Καράσκο) και του ΠΑΟΚ (Ζντοβτς).

Η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η τετράδα της ΑΕΚ που είναι πάντα στον αγώνα!

ΑΕΚ

|

Category image

Η Νορβηγία διέλυσε με πεντάρα το Ισραήλ και ετοιμάζεται για Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kάνει κάτι μοναδικό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εκτός έδρας νίκη για τον Διγενή επί της Ανόρθωσης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Λίβερπουλ κέρδισε ξανά την Τσέλσι στο φιλικό των θρύλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκησαν και... πρόσφεραν δροσερό «μπάνιο» στον προπονητή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέταρτο σερί Σούπερ Καπ για την Ολυμπιάδα!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρώτο ροζ φύλλο για τον Κεραυνό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Έχω να διαχειριστώ ένα τρομερό γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό και δύο στα δύο για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Tαξίδι και επιστροφή στον ΠΑΟΚ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ήττα στη Ρουμανία για την Εθνική Νέων Κ19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Άτυχος ο Αντρέας Χριστοδούλου – Χειροκρότημα από όλο το γήπεδο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει αλάνθαστη η ΑΕΠ Πολεμιδιών στη Γ' κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου κολυμπάμε με μαύρα γυαλάκια για Αποδοχή, Ισότητα και Συμπερίληψη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη