Κανονικά στους πάγκους οι προπονητές της Stoiximan GBL μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης

Άμεση λύση βρέθηκε στο ζήτημα εγγράφων που ζητούσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού.

Όπως είχατε ενημερωθεί από το Athletiko νωρίτερα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ζητούσε μερικά έγγραφα από προπονητές του ελληνικού πρωταθλήματος, μεταξύ αυτών και του Εργκίν Αταμάν. Δεδομένης της αγωνιστικής που ξεκινάει σήμερα για την Stoiximan GBL η κυβέρνηση έσπευσε να λύση το πρόβλημα προκειμένου όλοι οι προπονητές να μπορέσουν να είναι κανονικά παρόντες στους πάγκους των ομάδων τους.

Να σημειωθεί, ότι τους προπονητές τους οποίους αφορούσε το ζήτημα ήταν οι προπονητές του Παναθηναϊκού (Αταμάν), της ΑΕΚ (Σάκοτα), του Πανιωνίου (Παβίτσεβιτς), του Αμαρουσίου (Παπαθεοδώρου), του Κολοσσού (Καράσκο) και του ΠΑΟΚ (Ζντοβτς).

Η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».

