ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μετά τον Ελάνγκα, η Νιούκαστλ παίρνει και κορυφαίο στέλεχος της Νότιγχαμ Φόρεστ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μετά τον Ελάνγκα, η Νιούκαστλ παίρνει και κορυφαίο στέλεχος της Νότιγχαμ Φόρεστ

Μια ανάσα από την ένταξή του στη Νιούκαστλ, βρίσκεται ο επικεφαλής του ποδοσφαρικού τμήματος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ρος Γουίλσον.

Μια σημαντική προσθήκη ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Νιούκαστλ. Οι «καρακάξες», εκτός απροόπτου, θα αποκτήσουν τον επικεφαλή του ποδοσφαιρικού τμήματος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ρος Γουίλσον.

Ο Γουίλσον, βρίσκεται δύο χρόνια στον σύλλογο και προηγουμένως, είχε θητεία ως αθλητικό διευθυντής στη Ρέιντζερς, έχοντας μεγάλη συνεισφορά στη θεαματική άνοδο της ομάδας τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021.

Στη Νιούκαστλ θα έχει τον ίδιο ακριβώς ρόλο, αντικαθιστώντας ουσιαστικά, τον Πολ Μίτσελ, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον σύλλογο.

Ο Ρος Γουίλσον, διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον προπονητής των «καρακαξών», Έντι Χάου, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του.

athletiko.gr 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η τετράδα της ΑΕΚ που είναι πάντα στον αγώνα!

ΑΕΚ

|

Category image

Η Νορβηγία διέλυσε με πεντάρα το Ισραήλ και ετοιμάζεται για Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kάνει κάτι μοναδικό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εκτός έδρας νίκη για τον Διγενή επί της Ανόρθωσης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Λίβερπουλ κέρδισε ξανά την Τσέλσι στο φιλικό των θρύλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκησαν και... πρόσφεραν δροσερό «μπάνιο» στον προπονητή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέταρτο σερί Σούπερ Καπ για την Ολυμπιάδα!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρώτο ροζ φύλλο για τον Κεραυνό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Έχω να διαχειριστώ ένα τρομερό γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό και δύο στα δύο για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Tαξίδι και επιστροφή στον ΠΑΟΚ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ήττα στη Ρουμανία για την Εθνική Νέων Κ19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Άτυχος ο Αντρέας Χριστοδούλου – Χειροκρότημα από όλο το γήπεδο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει αλάνθαστη η ΑΕΠ Πολεμιδιών στη Γ' κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου κολυμπάμε με μαύρα γυαλάκια για Αποδοχή, Ισότητα και Συμπερίληψη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη