Μετά τον Ελάνγκα, η Νιούκαστλ παίρνει και κορυφαίο στέλεχος της Νότιγχαμ Φόρεστ

Μια σημαντική προσθήκη ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Νιούκαστλ. Οι «καρακάξες», εκτός απροόπτου, θα αποκτήσουν τον επικεφαλή του ποδοσφαιρικού τμήματος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ρος Γουίλσον.

Ο Γουίλσον, βρίσκεται δύο χρόνια στον σύλλογο και προηγουμένως, είχε θητεία ως αθλητικό διευθυντής στη Ρέιντζερς, έχοντας μεγάλη συνεισφορά στη θεαματική άνοδο της ομάδας τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021.

Στη Νιούκαστλ θα έχει τον ίδιο ακριβώς ρόλο, αντικαθιστώντας ουσιαστικά, τον Πολ Μίτσελ, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον σύλλογο.

Ο Ρος Γουίλσον, διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον προπονητής των «καρακαξών», Έντι Χάου, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του.

athletiko.gr