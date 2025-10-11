ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ΑΠΟΕΛ στο Etihad

Ενημέρωση από τους γαλαζοκίτρινους...

Ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο στο “Etihad Satdium” στο Manchester, το διήμερο σεμινάριο «STRENGTH & POWER

CONFERENCE 2025». Ανάμεσα σε τεράστιους συλλόγους, εκπρόσωπο έχει και ο ΑΠΟΕΛ, αφού εκεί βρίσκεται για να παρακολουθήσει τις εργασίες και ο γυμναστής της ομάδας μας, Χάρης Κομσής.

Κατά τη διάρκεια δύο ημερών γεμάτων με εμπνευσμένες παρουσιάσεις, πρακτικές εφαρμογές και ευκαιρίες για δικτύωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με πρωτοπόρους που οδηγούν στις αλλαγές της νέας εποχής σε σχέση με την προπόνηση δύναμης και ισχύος.

Θα παρουσιαστούν πρωτοποριακές γνώσεις, στρατηγικές βασισμένες σε αποδείξεις και πρακτικές εφαρμογές που ξεπερνούν τα όρια της συνήθους πρακτικής.

Πέραν του ΑΠΟΕΛ μέσω της παρουσίας του @komsis_harris ξεχωρίζουν οι συμμετοχές των κορυφαίων ομάδων της Premier League, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας, της Σκωτίας και πολλών άλλων χωρών. #APOELFC #monoAPOEL

 

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΕΛ

