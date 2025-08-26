Κλείσε θέση και ζήσε τις ιστορικές στιγμές του Ευρωμπάσκετ στο «Σπύρος Κυπριανού»

Ευρισκόμενοι στην τελική ευθεία, η προπώληση των εισιτήριων για τους αγώνες συνεχίζεται μέσω της more.com, γι’ αυτό όσοι σκοπεύουν να παρευρεθούν σε κάποιο αγώνα, καλούνται να κάνουν άμεσα τις επιλογές θέσεων που επιθυμούν.

Έξι Εθνικές ομάδες υπόσχονται πλούσια δράση και συγκινήσεις σε όσους θα αδράξουν της ευκαιρίας και θα βρεθούν στο ανακαινισμένο στάδιο της Λεμεσού, για να ζήσουν τις ιστορικές στιγμές με τη διοργάνωση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο νησί μας.

Μίας διοργάνωσης που μέχρι τώρα απολαμβάναμε μόνο δια τηλεοράσεως ή μπαίνοντας στο αεροπλάνο για να το βιώσουμε στο εξωτερικό. Φέτος έχουμε τη δυνατότητα να το ζήσουμε στο «σπίτι» μας.

Στην πρώτη ιστορική παρουσία της Εθνικής μας ομάδας σε τέτοια διοργάνωση, οι διεθνείς μας χρειάζονται τον κόσμο στο πλευρό τους για να τους σπρώξει στην προσπάθειά που θα καταβάλουν. Επιπλέον, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους οπαδούς να ζήσουν από κοντά τα αστέρια των αντιπάλων μας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γεωργίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Μπείτε στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/ και προμηθευτείτε εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Κύπρου, αλλά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025.

Πιο κάτω αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

Πέμπτη 28 Αυγούστου

15:00 Γεωργία - Ισπανία

18:15 Βοσνία και Ερζεγοβίνη - Κύπρος

21:30 Ελλάδα - Ιταλία

Σάββατο 30 Αυγούστου

15:00 Ιταλία - Γεωργία

18:15 Κύπρος - Ελλάδα

21:30 Ισπανία - Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία - Ελλάδα

18:15 Ισπανία - Κύπρος

21:30 Βοσνία και Ερζεγοβίνη - Ιταλία

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα - Βοσνία και Ερζεγοβίνη

18:15 Κύπρος - Γεωργία

21:30 Ιταλία - Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία και Ερζεγοβίνη - Γεωργία

18:15 Ιταλία - Κύπρος

21:30 Ισπανία - Ελλάδα