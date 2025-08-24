Το προπονητικό τιμ της Εθνικής Κύπρου στην ιστορική συμμετοχή στο FIBA EuroBasket 2025

Ο Χριστόφορος Λειβαδιώτης, που πήρε το χρίσμα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Κύπρου από τον Φεβρουάριο του 2022 και με την επέκταση της συνεργασίας γι’ άλλα δύο χρόνια το 2024, θα είναι ο προπονητής που θα οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην ιστορική παρουσία του στο FIBA EuroBasket 2025.

Ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός στην ΕΘΑ Έγκωμης την οποία ανέλαβε ως πρώτος προπονητής το 2014-15 κατακτώντας το κύπελλο. Την επόμενη χρονιά και αφού πέρασε από την Ρουμανία και την Ενέρτζια ως βοηθός, ανέλαβε τον Κεραυνό Στροβόλου, όπου έμεινε για σχεδόν έξι χρόνια, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο, ενώ είναι ο μοναδικός προπονητής που οδήγησε κυπριακή ομάδα στους ομίλους του Basketball Champions League. Τον Νοέμβριο του 2021 πήγε στο Ισραήλ και ανέλαβε την Χάποελ Μπερ Σεβά, στο δύσκολο έργο να την κρατήσει στην Α’ κατηγορία, πράγμα που πέτυχε, κάνοντας μάλιστα και μία μεγάλη νίκη απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το 2022 επέστρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό της Πετρολίνα ΑΕΚ με την οποία έχει κατακτήσει άλλα δύο πρωταθλήματα.

Πλάι στον Ομοσπονδιακό προπονητή, στην προετοιμασία της ομάδας για τους αγώνες του γ’ ομίλου της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθούν από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, βρίσκονται άλλα εννέα πρόσωπα.

Βοηθοί του Χριστόφορου Λειβαδιώτη, έχοντας ο κάθε ένας τον δικό του ρόλο, είναι οι Μιχάλης Ματσεντίδης, Pablo Cano da Costa και Στέλιος Γρηγορίου.

Ο τελευταίος είναι συνεργάτης του Χριστόφορου Λειβαδιώτη και στην Πετρολίνα ΑΕΚ, έχοντας τον ίδιο ρόλο. Μαζί έχουν πανηγυρίσει τα πρωταθλήματα του 2023 - χρονιά που πήραν και το κύπελλο - και του 2025. Ο Μιχάλης Ματσεντίδης τα τελευταία δύο χρόνια εργάζεται στο Κουβέιτ όπου αναδείχθηκε δύο φορές πρωταθλητής με την ομώνυμη ομάδα. Αμφότεροι, στη διάρκεια της καριέρας τους εργάστηκαν σε αναπτυξιακές Εθνικές ομάδες της Κύπρου.

Ο Pablo Cano da Costa κατάγεται από την Ουρουγουάη και είναι 33 χρόνων. Πέραν από τη έναρξη της συνεργασίας, από τον Αύγουστο του 2022, με την Εθνική Κύπρου, δούλεψε ως βοηθός προπονητής στην ισπανική Valencia, στη Hapoel Beer Sheva του Ισραήλ, την Εθνική Γυναικών της πατρίδας του, τη Goes vs Defensor Sporting Club στην Ουρουγουάη, τη Trotamundos της Βενεζουέλας και την Abejas de León του Μεξικού. Την περσινή σεζόν είχε την πρώτη του εμπειρία ως πρώτος προπονητής, στην Bahía San Agustín (Fibwi Palma) της Ισπανίας.

Από εκεί και πέρα, προπονητής φυσικής κατάστασης στην Εθνική Κύπρου είναι ο Manu López, ενώ οι Σεραφείμ Κυριακίδης και Εύη Λαζούρα είναι οι φυσιοθεραπευτές του τιμ. Ο Μιχάλης Καλογέρης είναι ο υπεύθυνος εξοπλισμού.

Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση όλων των θεμάτων που αφορούν την Εθνική ομάδα έχει ο υπεύθυνος Εθνικών ομάδων, Κυριάκος Αδάμου, όπως και ο υπεύθυνος αποστολής, Νίκος Νικολάου.

Δέκα επαγγελματίες στον τομέα τους, ο καθένας από τη δική του θέση, βάζουν το λιθαράκι τους ώστε οι διεθνείς μας να πάνε με τις καλύτερες προϋποθέσεις στη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, απέναντι σε ισχυρότατους αντιπάλους.

Ως γνωστό, η Εθνική μας είναι η οικοδέσποινα του γ’ ομίλου και στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (28/08, 18:15). Έπειτα θα τεθεί αντιμέτωπη με τις Ελλάδα (30/08, 18:15), Ισπανία (31/08, 18:15), Γεωργία (02/09, 18:15) και Ιταλία (04/09, 18:15).

Εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Κύπρου, μπορείτε να προμηθευτείτε στην ιστοσελίδα more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/