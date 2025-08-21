ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σρέντερ: «Στη Γερμανία δεν θα με αγαπήσουν ποτέ όπως τον Νοβίτσκι, επειδή έχω σκούρο δέρμα»

Η Γερμανία συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του φετινού Ευρωμπάσκετ, με τον Ντένις Σρέντερ να ηγείται των προσπαθειών της, ως ο ποιοτικότερος παίκτης και ηγέτης της.

Ο άσος των Σακραμέντο Κινγκς μίλησε σε Μέσο της χώρας του, τονίζοντας ότι στη Γερμανία δεν πρόκειται να τον αγαπήσουν ποτέ όσο αγάπησαν τον θρυλικό Ντιρκ Νοβίτσκι, λόγω του σκούρου δέρματός του.

«Για εμένα ήταν μια απίθανη στιγμή να βλέπω τον Ντιρκ Νοβίτσκι να κρατάει τη σημαία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. Ήταν ένα σημάδι ότι πέτυχε όλα όσα μπορεί να ονειρευτεί ένας αθλητής. Εγώ ξέρω ότι στη Γερμανία δεν θα με αγαπήσουν ποτέ όπως εκείνον. Ο λόγος είναι απλός. Είμαι διαφορετικός, έχω σκούρο δέρμα και οι άνθρωποι με αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο», ανέφερε ο 31χρονος γκαρντ, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τους στόχους της Γερμανίας στο Ευρωμπάσκετ, αλλά και για το τι θα κάνει μετά το τέλος της καριέρας του.

«Πάμε για τον τίτλο. Αν δεν το πίστευα, δεν θα έπαιζα, θα καθόμουν στο σπίτι μου στο Μπράουνσβαϊγκ. Αλλά είμαι εδώ γιατί ξέρω ότι μπορούμε.

Το Μπράουνσβαϊγκ είναι το σπίτι μου. Επένδυσα σε μια τοπική ομάδα, θέλω να δημιουργήσω μια ακαδημία, καμπ και σχολεία για τους μικρούς μπασκετμπολίστες. Όταν τελείωσω με το NBA, θέλω να έρθω να ζήσω εδώ και να βοηθήσω την πόλη μου».

