O αρχηγός της Ιταλίας Νίκολο Μέλι ανυπομονεί να έρθει στην Κύπρο για το FIBA EuroBasket 2025

Δημοσιευτηκε:

Μπήκαμε στην τελική ευθεία για το FIBA EuroBasket 2025 που θα διεξαχθεί στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.

 

Ο αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας, Νίκολο Μέλι, που θα βρεθεί στην Κύπρο για να ανταγωνιστεί την Εθνική μας ομάδα, καθώς και τις Ελλάδα, Ισπανία, Γεωργία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στέλνει το δικό του μήνυμα, προς το Γραφείο Τύπου της διοργάνωσης.

 

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα πάρω μέρος σε αυτό το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ενθουσιασμένος που θα επιστρέψω στην Κύπρο. Θέλω να ευχαριστήσω την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης που θα φιλοξενήσει την διοργάνωση και στο πανέμορφο νησί της. Δεν μπορώ να περιμένω να έρθω εκεί. Καλή τύχη σε όλους».

 

Δείτε το μήνυμα εδώ:

https://youtu.be/V2ZWvc00PMk?feature=shared

 

Ο ύψους 2.05μ., 34χρονος φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε, πρωταθλητής της περασμένης EuroLeague, έχει τεράστια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, αφού έχει θητεία και στο ΝΒΑ (Νιου Όρλεαν Πέλικανς και Ντάλας Μάβερικς).

 

Κατά την περσινή σεζόν είχε 4.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ σε 17.8 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στην EuroLeague, αγωνιζόμενος σε 38 αγώνες.

 

Εισιτήρια για όλους τους αγώνες του FIBA EuroBasket 2025 είναι ακόμη διαθέσιμα αποκλειστικά online, στο: https://www.more.com/en/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

