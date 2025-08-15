ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλη ανησυχία στην εθνική Βοσνίας ενόψει Ευρωμπάσκετ!

Μεγάλη ανησυχία στην εθνική Βοσνίας ενόψει Ευρωμπάσκετ!

Μεγάλη ανησυχία στις τάξεις της εθνικής Βοσνίας, με τον Μούσα να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στους κοιλιακούς και με τη συμμετοχή του στο Ευρωμπάσκετ να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο λόγος για τον Τζάναν Μούσα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στους κοιλιακούς μετά από έντονες ενοχλήσεις που ένιωσε, γεγονός που κάνει τη συμμετοχή του στη διοργάνωση εξαιρετικά αμφίβολη.

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι ο Τζάναν, λόγω πόνων στους κοιλιακούς, ταξίδεψε επειγόντως στο Μόναχο πριν από δύο ημέρες, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την καλύτερη γιατρό στον κόσμο στον τομέα της. Η πρόγνωση της γιατρού είναι θετική και ο Τζάναν θα βρίσκεται στο Σαράγεβο αύριο, μετά τη χθεσινή χειρουργική επέμβαση.

Αυτή τη στιγμή αναρρώνει στο Μόναχο. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλα έγιναν σε συντονισμό με την ιατρική ομάδα της εθνικής ομάδας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και το κλαμπ του Τζάναν στο Ντουμπάι. Ευχαριστούμε τη διοίκηση του Ντουμπάι για την άμεση ανταπόκριση και τη μεγάλη επαγγελματικότητά της. Ο Τζάναν εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και να αφήσει περιθώριο για πιθανή συμμετοχή στο επερχόμενο EuroBasket, σύμφωνα με τη μεγάλη του επιθυμία να είναι με την ομάδα στην Κύπρο. Σε αυτή την κατάσταση, η συμμετοχή του είναι σίγουρα αβέβαιη», ήταν η επίσημη ενημέρωση που ήρθε από το περιβάλλον του ίδιο του παίκτη.

Διαβαστε ακομη