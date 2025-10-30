ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διαγνώσθηκε με καρκίνο στους όρχεις o Τόπιτς

Δημοσιευτηκε:

Διαγνώσθηκε με καρκίνο στους όρχεις o Τόπιτς

Σοκ έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η είδηση ότι ο Νίκολα Τόπιτς τίθεται αντιμέτωπος με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όπως ανακοίνωσε ο General Manager των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σαμ Πρέστι, ο 20χρονος Σέρβος point guard διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις, προσθέτοντας ότι ξεκινάει πρόγραμμα χημειοθεραπειών, στην προσπάθεια να καταπολεμηθεί ο κακοήθης αυτός όγκος.

Ο Τόπιτς ξεκίνησε την μπασκετική του καριέρα από τον Ερυθρό Αστέρα και αγωνίστηκε ως δανεικός από τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου σε Σλοντες, Μπέογκραντ και Μέγκα, πριν επιλεχθεί στο νούμερο 12 του Draft το καλοκαίρι του 2024, από τους Θάντερ.

Ωστόσο, ανάρρωνε από τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί και δεν αγωνίστηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, στη μαγική πορεία της ομάδας του μέχρι την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

