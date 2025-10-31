Ετοιμάζεται να φύγει για το MLS ο Βέρνερ

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θα περάσει ο Τίμο Βέρνερ, που έχει αποφασίσει να αφήσει την Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, τον Γενάρη.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Bild», που αναφέρει ότι ο Γερμανός επιθετικός της Λειψίας έχει πρόταση από ομάδα του MLS για διετές συμβόλαιο συνεργασίας αντί περίπου εννιά εκατομμυρίων ευρώ συνολικά!

Θυμίζουμε ότι ο Βέρνερ αγωνίστηκε πέρυσι στην Τότεναμ ως δανεικός από τους «ταύρους», στους οποίους επέστρεψε το καλοκαίρι. Ωστόσο, έκτοτε, έχει παίξει μόλις ένα λεπτό, μπαίνοντας ως αλλαγή στο παιχνίδι με τη Βόλφσμπουργκ.

Παράλληλα, στην διετή παρουσία του στα «σπιρούνια» ο 29χρονος εξτρέμ μέτρησε συνολικά 41 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, έχοντας όμως απολογισμό μόλις τρία γκολ και έξι ασίστ.

