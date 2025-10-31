ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ετοιμάζεται να φύγει για το MLS ο Βέρνερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ετοιμάζεται να φύγει για το MLS ο Βέρνερ

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θα περάσει ο Τίμο Βέρνερ, που έχει αποφασίσει να αφήσει την Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, τον Γενάρη.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Bild», που αναφέρει ότι ο Γερμανός επιθετικός της Λειψίας έχει πρόταση από ομάδα του MLS για διετές συμβόλαιο συνεργασίας αντί περίπου εννιά εκατομμυρίων ευρώ συνολικά!

Θυμίζουμε ότι ο Βέρνερ αγωνίστηκε πέρυσι στην Τότεναμ ως δανεικός από τους «ταύρους», στους οποίους επέστρεψε το καλοκαίρι. Ωστόσο, έκτοτε, έχει παίξει μόλις ένα λεπτό, μπαίνοντας ως αλλαγή στο παιχνίδι με τη Βόλφσμπουργκ.

Παράλληλα, στην διετή παρουσία του στα «σπιρούνια» ο 29χρονος εξτρέμ μέτρησε συνολικά 41 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, έχοντας όμως απολογισμό μόλις τρία γκολ και έξι ασίστ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα πρέπει να περιμένει για το... 22ο ο Νταβίντ Λουίζ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Του το χρώσταγε ο Θεός του Ανδρέα...»

ΑΕΚ

|

Category image

Ετοιμάζεται να φύγει για το MLS ο Βέρνερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο γιος τροπαιούχος, ο πατέρας πρωτοπόρος με «θύμα» την Πάφο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις σε Άρης–Ακρίτας & Ευρωλίγκα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Τάνκοβιτς των τελευταίων δύο ανατροπών

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ευχαριστώ στον κόσμο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αφιερωμένη στο Ραδιομαραθώνιο η 9η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης θα επιχειρήσει να καταρρίψει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Κολύμβησης στην Κύπρο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ξανά διπλό στη Λεμεσό!

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Με τη δύναμη της έδρας!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (31/10)

TV

|

Category image

ΦΟΥΤΣΑΛ: Πεντάρα ο ΑΠΟΕΛ και οδηγεί την κούρσα

Φούτσαλ

|

Category image

Αγαπημένη μέρα η Πέμπτη για την ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Πολ Σκόουλς σταματά την τηλεόραση για τον γιο του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη