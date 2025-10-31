ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Του το χρώσταγε ο Θεός του Ανδρέα...»

«Του το χρώσταγε ο Θεός του Ανδρέα...»

Ο Ανδρέας Παρασκευά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον αγώνα του Super Cup και με την απόκρουσή του έδωσε τον τίτλο στην ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Πάφο FC.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας της Λάρνακας, Κυριάκος Δημητρίου, μιλώντας στον Super Sport FM σχολίασε το γεγονός ότι ο Κύπριος τερματοφύλακας πέρασε από πολλά εμπόδια μέχρι να φθάσει εδώ η καριέρα του.

«Του το χρώσταγε ο Θεός του Ανδρέα, μετά από όσα πέρασε και τις απανωτές χειρουργικές επεμβάσεις. Ήταν συγκλονιστικά τα λόγια του. Έχει τη στήριξη και τη συμπαράσταση όλων μας. έκανε έξι εγχειρήσεις μέσα σε τρία χρόνια, έπαιξε μετά από τριάμισι χρόνια. Χαίρομαι για ακόμη έναν λόγο διότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ανδρέας. Κερδίσαμε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Ήταν ένα βράδυ που δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, είχαμε πολλά να κερδίσουμε».

Διαβαστε ακομη