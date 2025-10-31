ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο γιος τροπαιούχος, ο πατέρας πρωτοπόρος με «θύμα» την Πάφο

Χαρούμενη εβδομάδα για την οικογένεια Γκονζάλες.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του Super Cup και παρόλο που ο συγκεκριμένος θεσμός έχει χάσει την αίγλη του, δεν παύει να είναι ένας τίτλος.

Βασικός κόντρα στην Πάφο ξεκίνησε ο Ματίας Γκονζάλες και έτσι έγραψε στο βιογραφικό του ένα τρόπαιο.

Πάνω στον ίδιο αντίπαλο, ο πατέρας Έκτορ Γκονζάλες που είναι ο βοηθός του Χένινγκ Μπεργκ, χάρηκε την περασμένη Δευτέρα αφού η Ομόνοια επικράτησε με 2-1 και ανέβηκε κορυφή.

