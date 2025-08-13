ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημαντική οικονομική ώθηση για την Κύπρο μέσω του FIBA EuroBasket 2025

Η φιλοξενία του FIBA EuroBasket 2025 αναμένεται να φέρει πολλαπλά οικονομικά οφέλη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος καθίσταται η μικρότερη σε έκταση χώρα που αναλαμβάνει ποτέ αυτήν την κορυφαία καλαθοσφαιρική διοργάνωση, ενισχύοντας την θέση της στον τομέα του αθλητικού τουρισμού.

Η σημασία της διοργάνωσης είναι διπλή για την Κύπρο: τόσο ως μείζον αθλητικό γεγονός όσο και ως μοχλός οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης. Η ανάληψη του FIBA EuroBasket συνιστά στρατηγική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας μας και τη δημιουργία βιώσιμης παρακαταθήκης για τις επόμενες γενιές.

Οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης, με κορυφαία την αναβάθμιση του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, εκεί όπου θα πραγματοποιηθούν όλοι οι αγώνες του Γ’ Ομίλου, θα αποφέρουν οικονομικά οφέλη που έχουν υπολογιστεί μεταξύ δεκατριών και δεκαεπτά εκατομμυρίων ευρώ σε συνολικό οικονομικό αντίκτυπο.

Η Κύπρος θα υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι εκτός πως θα ενισχύσουν σημαντικά τον τουρισμό και την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προβάλλουν την χώρα μας και στους συμπατριώτες τους.

Άλλωστε υπάρχει και η τηλεοπτική και online προβολή, αφού η Κύπρος θα «μπει» σε έναν αριθμό περίπου 300 εκατομμυρίων τηλεθεατών παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας στην Κύπρο διεθνή προβολή ανεκτίμητης αξίας!

Στα πιο πάνω, προστίθεται βεβαίως και η τεχνογνωσία που αποκτά η Κύπρος και η κοινωνία της, αφού εκατοντάδες Κύπριοι, ως προσωπικό και εθελοντές, αποκτούν κρίσιμες εμπειρίες, που θα φανούν χρήσιμες για το μέλλον, σε δεκάδες τομείς διοργάνωσης μεγάλων εκδηλώσεων.

Για το θέμα της στήριξης των χορηγών και της τηλεοπτικής προβολής, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο, κ. Μαρκ Κληρίδης, δηλώνει:

«Η προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής FIBA EuroBasket 2025 είναι να προσφέρει ένα αξέχαστο τουρνουά για τους Κύπριους φιλάθλους αλλά και για τους αθλητές παγκοσμίου επιπέδου. Αυτό θα ήταν ανέφικτο χωρίς τη στήριξη ενός δυνατού κύκλου εταιρικών χορηγών. Είμαστε κατενθουσιασμένοι με την στήριξη κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών κολοσσών όπως είναι η Allianz, η ΕΚΟ και η Τράπεζα Κύπρου ως event sponsors. Έχουν αναγνωρίσει την αξία που θα τους προσδώσει η χορηγία του τουρνουά αφού οι αγώνες που θα διεξαχθούν στην Κύπρο θα έχουν ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό ακροατήριο από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Ευχαριστούμε επίσης τη more.com που είναι sponsor της διοργάνωσης».

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

