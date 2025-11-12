ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Ο Πολονάρα επέστρεψε σπίτι στην οικογένειά του!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

BINTEO: Ο Πολονάρα επέστρεψε σπίτι στην οικογένειά του!

O Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στην οικογένειά του, έπειτα από την νοσηλεία του για αρκετές εβδομάδες.

Ο ήρωας Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε ξανά σπίτι του! Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας, εδώ και αρκετούς μήνες για ακόμα μια φορά στη ζωή του δίνει μάχη με την επάρατη νόσο, την οποία δεν αφήνει να τον καταβάλει!

Ο Πολονάρα, προ εβδομάδων βρισκόταν σε κώμα με μηχανική υποστήριξη. Ένα κώμα που κανένας δε γνώριζε εάν θα ξυπνήσει ποτέ. Και όμως, ο θρύλος Πολονάρα το κατόρθωσε! Τα κατάφερε, ξύπνησε και είναι πιο δυνατός από ποτέ και όχι μόνο αυτό, αλλά και επέστρεψε στο σπίτι του!

Η οικογένειά του, τον περίμενε, μαζί με τον πολύ κοντινό φίλο του, τον διάσημο ηθοποιό  Νίκολα Ντε Ντέβιτις, ο οποίος τον συνόδευσε για ακόμα μια φορά και δεν έφυγε ούτε μια φορά από το πλευρό του σε όλη αυτή τη μάχη που δίνει.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάει για ρεκόρ στα πέναλτι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλησιάζει η επιστροφή του Τζέραρντ στους πάγκους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ζεστή υποδοχή για την επιστροφή του Κακόριν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σταματημένο ρολόι: Η επανάσταση που μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Ο Πολονάρα επέστρεψε σπίτι στην οικογένειά του!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Άλβαρες ξεπέρασε Μέσι και Αγκουέρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όταν αξιοποιείς την έδρα σου στο έπακρο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σκαριόλο για Χεζόνια: «Έχει ένα πρόβλημα στην πλάτη, ελπίζω να είναι έτοιμος για τον Παναθηναϊκό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανδρέας Αραβής: «Οι δυσκολίες θα είναι πάντα στη ζωή – Στόχος μου οι Παραολυμπιακοί του 2028»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Πογκμπά ανάμεσα στους 70 αθλητές που ζητούν επισήμως τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Moto GP: Παραμένει στο καλεντάρι η Ταϊλάνδη ως το 2031

AUTO MOTO

|

Category image

Η Γουλβς ανακοίνωσε τον Ρομπ Έντουαρντς ως αντικαταστάτη του Βίτορ Περέιρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Δόξα επικράτησε 2-0 του Αχυρώνα/Ονήσιλου και σκαρφάλωσε 2η!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πράσινα πλάνα από το «Ηλίας Πούλλος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό από τη Λίγκα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη