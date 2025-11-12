BINTEO: Ο Πολονάρα επέστρεψε σπίτι στην οικογένειά του!

Ο ήρωας Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε ξανά σπίτι του! Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας, εδώ και αρκετούς μήνες για ακόμα μια φορά στη ζωή του δίνει μάχη με την επάρατη νόσο, την οποία δεν αφήνει να τον καταβάλει!

Ο Πολονάρα, προ εβδομάδων βρισκόταν σε κώμα με μηχανική υποστήριξη. Ένα κώμα που κανένας δε γνώριζε εάν θα ξυπνήσει ποτέ. Και όμως, ο θρύλος Πολονάρα το κατόρθωσε! Τα κατάφερε, ξύπνησε και είναι πιο δυνατός από ποτέ και όχι μόνο αυτό, αλλά και επέστρεψε στο σπίτι του!

Η οικογένειά του, τον περίμενε, μαζί με τον πολύ κοντινό φίλο του, τον διάσημο ηθοποιό Νίκολα Ντε Ντέβιτις, ο οποίος τον συνόδευσε για ακόμα μια φορά και δεν έφυγε ούτε μια φορά από το πλευρό του σε όλη αυτή τη μάχη που δίνει.