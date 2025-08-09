Μπασκετική πανδαισία στο «Σπύρος Κυπριανού» και τεστ ενόψει EuroBasket 2025

Τρεις περίπου εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή του Γ’ Ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, στη Λεμεσό και το Αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», θα λάβει χώρα άλλη μία μεγάλη διοργάνωση, το ECOMMBX Cup, με τη συμμετοχή της δικής μας Εθνική μας ομάδας, της Ελλάδας, της Σερβίας και του Ισραήλ.

Και οι τέσσερις αγώνες του ECOMMBX Cup θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 9-10 Αυγούστου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των τεσσάρων ομάδων για την επερχόμενη συμμετοχή τους στο FIBA EuroBasket 2025. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει ως εξής:

Σάββατο 09/08

17:00 Ισραήλ vs Κύπρος

20:30 Σερβία vs Ελλάδα

Κυριακή 10/08

17:00 Κύπρος vs Σερβία

20:30 Ελλάδα vs Ισραήλ

Η Εθνική Ελλάδας, ναι μεν έρχεται χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όμως στην ελληνική φαρέτρα υπάρχουν και άλλοι αστέρες υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη. Η χάλκινη Ολυμπιονίκης στο Παρίσι Εθνική Σερβίας, με τους Νίκολα Γιόκιτς και Μπογκντάν Μπογκντάνοβιτς, ενώ και η Εθνική Ισραήλ, με τον αστέρα των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Ντένι Αβντίγια. Φυσικά, θα αποτελέσει και για το δικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και τον ομοσπονδιακό προπονητή, Χριστόφορο Λειβαδιώτη μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μετρήσει δυνάμεις και να συλλέξει εμπειρίες.

To τουρνουά αποτελεί και ένα μεγάλο τεστ για το νέο ανακαινισμένο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», που είναι έτοιμο να υποδεχθεί σπουδαίους αστέρες της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης στα προεόρτια του FIBA EuroBasket 2025, της μεγαλύτερης διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην Κύπρο.