ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπασκετική πανδαισία στο «Σπύρος Κυπριανού» και τεστ ενόψει EuroBasket 2025

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπασκετική πανδαισία στο «Σπύρος Κυπριανού» και τεστ ενόψει EuroBasket 2025

Μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου μπάσκετ θα παρελάσουν το Σαββατοκυρίακο στη Λεμεσό.

Τρεις περίπου εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή του Γ’ Ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, στη Λεμεσό και το Αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», θα λάβει χώρα άλλη μία μεγάλη διοργάνωση, το ECOMMBX Cup, με τη συμμετοχή της δικής μας Εθνική μας ομάδας, της Ελλάδας, της Σερβίας και του Ισραήλ.

Και οι τέσσερις αγώνες του ECOMMBX Cup θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 9-10 Αυγούστου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των τεσσάρων ομάδων για την επερχόμενη συμμετοχή τους στο FIBA EuroBasket 2025. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει ως εξής:

Σάββατο 09/08

17:00 Ισραήλ vs Κύπρος

20:30 Σερβία vs Ελλάδα

Κυριακή 10/08

17:00 Κύπρος vs Σερβία

20:30 Ελλάδα vs Ισραήλ

Η Εθνική Ελλάδας, ναι μεν έρχεται χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όμως στην ελληνική φαρέτρα υπάρχουν και άλλοι αστέρες υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη. Η χάλκινη Ολυμπιονίκης στο Παρίσι Εθνική Σερβίας, με τους Νίκολα Γιόκιτς και Μπογκντάν Μπογκντάνοβιτς, ενώ και η Εθνική Ισραήλ, με τον αστέρα των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Ντένι Αβντίγια. Φυσικά, θα αποτελέσει και για το δικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και τον ομοσπονδιακό προπονητή, Χριστόφορο Λειβαδιώτη μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μετρήσει δυνάμεις και να συλλέξει εμπειρίες.

To τουρνουά αποτελεί και ένα μεγάλο τεστ για το νέο ανακαινισμένο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», που είναι έτοιμο να υποδεχθεί σπουδαίους αστέρες της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης στα προεόρτια του FIBA EuroBasket 2025, της μεγαλύτερης διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην Κύπρο.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένα... άγνωστο αλλά σπουδαίο επίτευγμα του Τρισκόφσκι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έντονη η φημολογία για Λίβερπουλ και Κουλιεράκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι επινοήσεις έπιασαν... τόπο

ΑΕΚ

|

Category image

Μπασκετική πανδαισία στο «Σπύρος Κυπριανού» και τεστ ενόψει EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

H μεταγραφή του Σεβαλιέ οδηγεί τον Ντοναρούμα στην... Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος εποχής για την Φίτεσε, έπεσε στο κενό η έφεσή της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H νέα ευκαιρία για Αυγουστή να διαπιστώσει που βαδίζει ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η φιλική μάχη στο ΓΣΠ και η μπασκετική ματσάρα - To τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (09/08)

TV

|

Category image

Νικηφόρο «ποδαρικό» για τη Σάκκαρη  στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Premier League: Τίτλοι τέλους για το LGBTQ+ περιβραχιόνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρουσίασε την τρίτη φετινή της εμφάνιση η Ρεάλ Μαδρίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ - ΕΝΠ: Ισοπαλία με γκολ νωρίς και στο φινάλε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κεκλεισμένων στο «ΠΑΠ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανακοίνωση Ανόρθωσης για το Τουρνουά Προσφυγιάς: «Γραφειοκρατικές καταστάσεις, προς τι όλη αυτή η αυστηρότητα;»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χολμς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό για να νικήσω - Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη