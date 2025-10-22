Εκτός για μία εβδομάδα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης λόγω τραυματισμού στον αγκώνα

Απρόοπτο προέκυψε για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αποχώρησε από τη σημερινή (22/10) προπόνηση με ενοχλήσεις στον δεξιό του αγκώνα. Ο διεθνής γκαρντ υποβλήθηκε άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», με τα αποτελέσματα να δείχνουν συνδεσμική κάκωση.

Ο τραυματισμός αυτός τον θέτει εκτός πλάνων για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια (24/10), ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, ο Καλαϊτζάκης αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου μία εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι για τον αγώνα με τη Βίρτους δεν υπολογίζεται και ο Ρισόν Χολμς.