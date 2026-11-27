Ο Εργκίν Αταμάν πήρε θέση απέναντι στο δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «L’Equipe», που χαρακτήρισε ρατσιστικές τις δηλώσεις του σχετικά με τους κανονισμούς της FIBA για τη συμμετοχή ξένων παικτών στις εθνικές ομάδες.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, εξηγώντας τι ακριβώς ήθελε να εκφράσει και ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε καμία πρόθεση να προβεί σε ρατσιστικό σχόλιο.

«Αυτή είναι η απάντησή μου στη γνωστή γαλλική αθλητική εφημερίδα L’Equipe, η οποία δημοσίευσε την κριτική μου για τους κανονισμούς της FIBA σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής παικτών, χαρακτηρίζοντάς την ως «ρατσισμό».

Η δήλωσή μου είχε σκοπό να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Τουρκία από την παιδική του ηλικία, έχει τουρκικές ρίζες και νιώθει ότι ανήκει σε αυτή τη χώρα, δεν επιτρέπεται να εκπροσωπήσει την εθνική μας ομάδα βάσει του σχετικού καθεστώτος συμμετοχής. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο επεσήμανα πώς άλλες χώρες έχουν επωφεληθεί από παρόμοιες διατάξεις συμμετοχής υπό ανάλογες συνθήκες.

Ο όρος «μαύρος παίκτης» (Black player), τον οποίο χρησιμοποίησα στη δήλωσή μου, είναι μια συνηθισμένη έκφραση στην μπασκετική μας ορολογία και δεν φέρει καμία ρατσιστική χροιά. Ως προπονητής που, καθ’ όλη τη διάρκεια της 30ετούς καριέρας μου, έχω συνεργαστεί με παίκτες όλων των εθνικοτήτων και γλωσσών και διατηρώ σταθερά καλές σχέσεις μαζί τους, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι απορρίπτω κατηγορηματικά αυτή τη σκόπιμη κατηγορία της L’Equipe.

Ως άνθρωπος που ήταν πάντα περήφανος για το έθνος του, που έχει βιώσει ο ίδιος περιστασιακά τον ρατσισμό, αλλά παρ’ όλα αυτά αντιμετώπιζε πάντα όλα τα έθνη με σεβασμό, δεν θα μπορούσα ποτέ να ανεχτώ τον ρατσισμό ή να κάνω ένα σχόλιο με σκοπό να μεταφέρω ένα τέτοιο νόημα. Υποβάλλω με σεβασμό αυτή τη δήλωση προς ενημέρωση του κοινού», είπε αναλυτικά.



Πηγή: sport-fm.gr